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Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) Ortaöğretim Mezunu Memur Alıyor!

Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan protokol kapsamında en az ortaöğretim mezunu adayların başvuru yapabileceği sürekli işçi statüsünde çalıştırılmak üzere 26 memur alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) Ortaöğretim Mezunu Memur Alıyor!

Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan protokol kapsamında en az ortaöğretim mezunu adayların başvuru yapabileceği sürekli işçi statüsünde çalıştırılmak üzere 26 memur alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

16 Temmuz 2019 Salı 20:37
Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) Ortaöğretim Mezunu Memur Alıyor!

Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan protokol kapsamında en az ortaöğretim mezunu adayların başvuru yapabileceği sürekli işçi statüsünde çalıştırılmak üzere 26 memur alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

TÜRKİYE VAGON SANAYii A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

Yayınlana işçi alım duyurusu şöyle;


1- Şirketimize aşağıda belirtilen miktar kadar sürekli işçi alımı yapılacaktır.

2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu aracılığı ile alım yapılacaktır.

3- Talep şartlarına durumu uyan adaylar, Harun yayınladığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezleri ya da www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

4-Başvuru yapıp nihai listede yer alan adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sözlü sınava tabi tutulacaktır. 

5-Sözlü Sınav Şirketimizde yapılacaktır. 

İlanen duyurulur. 

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