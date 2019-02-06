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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 1000 Sürekli İşçi Alacak!

Uzun zamandır beklenen Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) ilanı yayımlandı. 1500 sürekli işçi alacak olan kurum için 1000 kişilik ilan yayımlandı. İşte başvuru şartları ve detaylar...

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 1000 Sürekli İşçi Alacak!

Uzun zamandır beklenen Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) ilanı yayımlandı. 1500 sürekli işçi alacak olan kurum için 1000 kişilik ilan yayımlandı. İşte başvuru şartları ve detaylar...

06 Şubat 2019 Çarşamba 10:04
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 1000 Sürekli İşçi Alacak!

Uzun zamandır beklenen Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) ilanı yayımlandı. 1500 sürekli işçi alacak olan kurum için 1000 kişilik ilan yayımlandı. İşte başvuru şartları ve detaylar...

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin yeraltı işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde “Pano-ayak üretim işçiliği” sanatında çalıştırılmak üzere, 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Zonguldak, Bartın ve Karabük İş Kurumu vasıtası ile başvuranlar arasından, Noter tarafından yapılacak olan kura çekimi ile tespit edilmek suretiyle aşağıdaki şartlara haiz olan;

Zonguldak ilinden 700, Bartın ilinden 200 ve Karabük ilinden 100 olmak üzere toplam 1000 yeraltı “Pano-ayak üretim işçisi” alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • En az İlkokul mezunu olmak,
  • İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak,
  • Askerlikle ilişiği olmamak,
  • Zonguldak, Bartın veya Karabük illerinde ikamet ediyor olmak,

Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek amacıyla;

Zonguldak 700 işçi alımı için; 02-03 Mart 2019 tarihlerinde, Zonguldak Site (Bahçelievler) kapalı Spor salonunda, Amasra/Bartın 200 işçi alımı için; 02-03 Mart 2019 tarihlerinde, Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda, Karabük 100 işçi alımı için; 02-03 Mart 2019 tarihlerinde, Karabük Nikah salonunda saat 09.00’da başlamak üzere Noter tarafından kura çekimi yapılacaktır.

Kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan adaylar; TTK tarafından sevk edilecekleri tam teşekkülü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında panoayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı sağlık raporlarına müteakip işe başlatılacaklardır. Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, 12.02.2019 tarihinde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 06.02.2019 12:22
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türkiye taşkömürü kurumu ttk 1000 sürekli işçi alacak
Yorumlar
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Yemliha 3 saat önce

Neden bu iller ben kmaras elbistan olarak bas vuramiyom ayrica yas sarti osandik bu tur alimlarda bir alim varsa turkuyenin butun illri ilceri koyleri vb girebilmeli ayricalik yapmayin

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Yusuf 2 saat önce

Zonguldak, bartın ve karabükte ikamet ediyor olmakmış işleri güçleri batıya personel almak bugüne kadar doğu için ne yapıldı işsizlik almış başını gidiyor bugüne kadar burdaki işsizlik için ne gibi bir adım atıldı.

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bilal 2 saat önce

enerji bakanlığı bu kuraya bir yetkili göndermesi gerekli yoksa bu kurada da bir katakülle dönebilir

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Mehmet 12 dakika önce

Diyarbakır da insanlar aç 1 kişilik işçi başvurusuna binlerce kişi başvuruyor devlet nerde 2 kişilik typ başvurusuna binlerce kişi başvuruyor kimi geceden yastığını yorganini alıp iskur binasının önünde bekliyor

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