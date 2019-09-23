Türkiye Kömür İşletmeleri Çok Sayıda Personel Alıyor! Lise Mezunu Olmak Yeterli! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Devlet Personel Başkanlığı üzerinden çok sayıda personel alımı yapılacağı açıklandı. Yayınlanan bir kaç ilan ile birlikte toplam da 98 personel alımı yapılacak. Alınacak personeller sürekli işçi statüsünde çalıştırılacak. İşte Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar...