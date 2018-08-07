Türkiye Geneli 103 Bin'den Fazla Memur ve Personel Alımı Yapılıyor!..

Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlarla ile Türkiye Geneli 103 binden fazla işçi, memur ve personel alımı yapılacak.

8 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Türkiye geneli yapılacak alımların detayları şöyle;

İŞKUR üzerinden kamu personeli, işçi ve memur alımları ilanlarını yayımlamaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden en az lise mezunu olmak üzere personel alımı yapılan bir çok meslek ilanları bulunuyor. 8 Ağustos 2018 tarihinden sonra alım yapılacak olan personel alım ilanları ile ilgili detayları KPSSCAFE olarak okurlarımız için derledik. Türkiye İş Kurumu en yüksek sayıda personel ihtiyacı için ilanları İŞKUR sitesi üzerinden yayımladı.

Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden 8 Ağustos 2018 tarihinden itibaren en çok alım beden işçisi mesleğinde bulunuyor. Özel sektöre ait ilanlarda beden gücü ile yapılacak olan alımlarda okur yazar olma şartı yeterli oluyor. İlanlara başvuru şartları dikkatlice incelendiğinde görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık engelinin bulunmaması şartları da yer alıyor. Diğer en çok alım yapılan mesleklerde Satış uzmanı alımları olduğu görülüyor. Yaklaşık olarak 4 Bin civarı satış uzmanı istihdam edilecek. Temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere 4 Bin personel alım ilanı bulunuyor. Özel güvenlik görevlisi alımlarında silahlı ya da silahsız güvenlik sertifikası şartı aranıyor. 8 Ağustos 2018 tarihinden itibaren 3 Bin civarı özel güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Büro memuru, muhasebeci, ambar görevlisi gibi pozisyonlarda toplamda 4 Binden fazla personel alım ilanı yayında bulunuyor.

En çok alım yapılan pozisyonlar şöyle;

Beden İşçisi - 25 Bin 507

Satış Danışmanı / Uzmanı - 4 Bin 340

Temizlik Görevlisi - 4 Bin 151

Güvenlik Görevlisi - 3 Bin 787

Makineci - 2 Bin 636

Garson (Servis Elemanı) - 2 Bin 562

Konfeksiyon İşçisi - Bin 716

Kasiyer - Bin 699

Reyon Görevlisi - Bin 622

Büro Memuru (Genel) - Bin 493

Şoför-Yük Taşıma - Bin 323

Ön Muhasebeci - Bin 274

Gazaltı (Kaynakçısı- Bin 194

Turizm Ve Otelcilik Elemanı- Bin 142

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi- Bin 138

Ambar/Depo Görevlisi - Bin 64

BAŞVURULARNASIL YAPILACAK?

Başvurular Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden ve İŞKUR şubelerinden yapılacak. Muhtemek adaylar başvuru yapacakları ilan detaylarını İŞKUR e-şube portalına üyelik girişi yaparak görebilirler. Başvuru şartlarına uyan adaylar ilanlara son başvuru tarihinden önce başvuru işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.İŞKUR il ve ilçelerde bulunan şubelerden iş ve meslek danışmanları aracılığı ile de başvuru yapılabilmektedir.

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