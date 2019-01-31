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Turkcell Tam Zamanlı Genç Yetenekler Arıyor!

Türkiye'nin önde gelen operatör servis sağlayıcısı Turkcell yeni oluşturduğu Turkcell Genç Yetenek Kariyer sayfası üzerinden yayımladığı ilanlar ile çok sayıda tam zamanlı çalışacak personel alıyor. Kurumsal bir yapıda hizmet veren Turkcell kendileri ile çalışacak personellere birçok avantaj sağlıyor.

Turkcell Tam Zamanlı Genç Yetenekler Arıyor!

Türkiye'nin önde gelen operatör servis sağlayıcısı Turkcell yeni oluşturduğu Turkcell Genç Yetenek Kariyer sayfası üzerinden yayımladığı ilanlar ile çok sayıda tam zamanlı çalışacak personel alıyor. Kurumsal bir yapıda hizmet veren Turkcell kendileri ile çalışacak personellere birçok avantaj sağlıyor.

31 Ocak 2019 Perşembe 22:10
Turkcell Tam Zamanlı Genç Yetenekler Arıyor!

Türkiye'nin önde gelen operatör servis sağlayıcısı Turkcell yeni oluşturduğu Turkcell Genç Yetenek Kariyer sayfası üzerinden yayımladığı ilanlar ile çok sayıda tam zamanlı çalışacak personel alıyor. Kurumsal bir yapıda hizmet veren Turkcell kendileri ile çalışacak personellere birçok avantaj sağlıyor.

"Dünyanın ilk ve tek Dijital Operatörü ile geleceğe yön verecek teknolojiler geliştirmeye dünya çapında eğitim programlarına katılmaya ve eşsiz bir çalışma ortamında hayallerini gerçek kılmaya hazır mısın?" açıklaması ile yeni personellere kapılarını açan Turkcell "Lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisiysen, yeni mezunsan ya da en fazla 3 yıllık iş tecrüben varsa, GNÇYTNK ile tam zamanlı çalışma fırsatı seni bekliyor." mesajı veriyor.

Turkcell'in çalışanlarına sunduğu imkanlar ise şöyle;

  • Ayda 4 gün dilediğin yerden Mobil çalış
  • Ofistasyon’la Turkcell’in farklı lokasyonlarından çalış
  • Kendine hobilerden hobi beğen, spor takımlarında yer al

Şuan Turkcell Genç Yetenek Kariyer sayfasında 40 açık iş ilanı bulunuyor ama zaman içerisinde yeni ilanlarda yayımlanıyor. İlanlara başvuru yapabilmek için buraya tıklayınız.

Şuan alım yapılan pozisyonlar şöyle;

Son Güncelleme: 31.01.2019 23:00
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