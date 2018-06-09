Türk Telekom İŞKUR'da Yeni İlan Yayımladı: En Az Lise Mezunu Personel Alımı

Türk Telekom İŞKUR üzerinden 4 adet yeni ilan yayımlandı.

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan 4 yeni ilanda, Türk Telekom bünyesinde istihdam etmek üzere 26 yeni personel alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan ilanlarda alınacak personellerden 2'sinin Müşteri Temsilcisi, 7 'sinin Elektrik Teknikeri, 6'sının Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri, 6'sının Elektrik Teknolojisi Teknikeri, 5'inin ise Elektronik Haberleşme Teknikeri kadrosunda istihdam edileceğine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Müşteri Temsilcisi kadrosu için adayların en az lise mezunu olması, eğitime gidebilecek, çalışmaya istekli, diksiyonu düzgün, müşteri portföyü oluşturacak, verilen görevleri hızlı şekilde yerine getirebilecek olması gerekmektedir.

Elektrik Teknikeri kadrosu için başvuru yapacak adayların, MYO MEZUNU, ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, EN AZ B SINIFI EHLİYETLİ, YAŞ DURUMU OLARAK 01.01.1988 SONRASI DOĞUMLU OLMASI gerekmektedir.

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri kadrosuna başvuru yapacak adayların, MYO MEZUNU ŞARTI,ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, EN AZ B SINIFI EHLİYETLİ, YAŞ DURUMU OLARAK 01.01.1988 SONRASI DOĞUMLU OLMASI gerekmektedri.

Elektronik Teknolojisi Teknikeri kadrosu için başvuru yapmak isteyen adayların MYO MEZUNU ŞARTI,ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, EN AZ B SINIFI EHLİYETLİ, YAŞ DURUMU OLARAK 01.01.1988 SONRASI DOĞUMLU OLMASI gerekmektedir.

Elektronik Haberleşme Teknikeri kadrosuna başvuru yapacak adayların, sorumluluğu dahilindeki erişim sistemlerinin, ürün ve hizmetlerin son kullanıcı olan müşterilere bakan yönünün sürekliliğini sağlayacak, sorumluluk sahasındaki arıza ve kurulum ekipleri ile planlı ve koordineli çalışacak, İşletme kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak ve hizmet kalitesini doğrudan etkileyen hususları tespit ederek buna yönelik düzenleyici, önleyici ve iyileştirici faaliyetleri oluşturacak, İlgili Telekom servislerinde oluşan problemleri gidermeye yardımcı olacak, 30 yaşını aşmamış olmak, İnsan ilişkileri güçlü, güler yüzlü ve kolay iletişim kurabilen, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk bilinci yüksek, MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen, askerlik hizmetini tamamlamış, tercihen aktif olarak araç kullanabilecek olması gerekmektedir.

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR kaydı olması gerekmektedir. İŞKUR kaydı olan adaylar aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Açılan sayfada İşyeri Unvanı yazan kısma TÜRK TELEKOM yazın ve ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıdaki kısımda sıralanacaktır.

MEMUR , PERSONEL , İŞÇİ ALIM İLANLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA