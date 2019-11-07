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Turgutlu Belediyesi 8 Branştan Öğretmen Alıyor! İşte Detaylar...

İŞKUR, Turgutlu Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 farklı branştan öğretmen alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR’un ‘’kamu iş ilanları’’ kategorisinde yer alan ilana göre, 07-11 Kasım 2019 tarihleri arasında 1 coğrafya öğretmeni, 1 felsefe/rehberlik öğretmeni, 3 fen bilgisi öğretmeni, 1 fizik öğretmeni, 1 İngilizce öğretmeni, 3 matematik öğretmeni, 1 tarih öğretmeni ve 3 Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olmak üzere toplamda 14 öğretmen alımı yapılacağı bildirildi.

Turgutlu Belediyesi 8 Branştan Öğretmen Alıyor! İşte Detaylar...

İŞKUR, Turgutlu Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 farklı branştan öğretmen alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR’un ‘’kamu iş ilanları’’ kategorisinde yer alan ilana göre, 07-11 Kasım 2019 tarihleri arasında 1 coğrafya öğretmeni, 1 felsefe/rehberlik öğretmeni, 3 fen bilgisi öğretmeni, 1 fizik öğretmeni, 1 İngilizce öğretmeni, 3 matematik öğretmeni, 1 tarih öğretmeni ve 3 Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olmak üzere toplamda 14 öğretmen alımı yapılacağı bildirildi.

07 Kasım 2019 Perşembe 21:46
Turgutlu Belediyesi 8 Branştan Öğretmen Alıyor! İşte Detaylar...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ‘’kurum dışı kamu işçi alım ilanları’’ kategorisinde yeni bir belediyeye öğretmen alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre Manisa Turgutlu Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen 8 farklı branştan öğretmen alımı yapılacaktır.

Alınacak öğretmen adayları Belediye bünyesinde 8 ay geçici öğretmenlik yapacak olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların en geç 11 Kasım 2019 tarihine saat 14:00’a kadar Turan Mahallesi 7 Eylül yolu No:23 Turgutlu Manisa adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların 45 yaşından büyük olmamaları,

Türk vatandaşı olmaları,

Kamu haklarından mahrum olmamaları ve

Herhangi bir kurumdan emekli olmamaları gerekmektedir.

HANGİ BRANŞLARDAN ÖĞRETMEN ALIMI YAPILACAK?

1 coğrafya öğretmeni, 1 felsefe/rehberlik öğretmeni, 3 fen bilgisi öğretmeni, 1 fizik öğretmeni, 1 İngilizce öğretmeni, 3 matematik öğretmeni, 1 tarih öğretmeni ve 3 Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olmak üzere toplamda 14 öğretmen alımı yapılacak.

Resmi ilanı görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

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