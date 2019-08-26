Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
0
ALTIN
286.052
DOLAR
5.8036
STERLIN
7.1165
EURO
6.4497
TÜLOMSAŞ Sürekli İşçi Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Anadolu Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
67 bin memur alınacak! İşte Alım yapılacak yerler...
PTT'den personel alım açıklaması! KPSS şartsız binlerce personel alınacak
KPSS 55 Puanla İtfaiye Eri Alınıyor! İşte Başvuru Şartları!

TÜLOMSAŞ Sürekli İşçi Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğüne tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile eski hükümlü 2 adet daimi işçi alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

TÜLOMSAŞ Sürekli İşçi Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğüne tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile eski hükümlü 2 adet daimi işçi alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:29
TÜLOMSAŞ Sürekli İşçi Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş. (TÜLOMSAŞ)  Genel Müdürlüğüne tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile eski hükümlü 2 adet daimi işçi alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanın detayları şöyle;

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğüne eski hükümlü olarak 2 adet daimi işçi alımı yapılacaktır.

İşe alım şartlarını içeren ilan Türkiye İş Kurumu internet sitesinde 26.08.2019 - 30.08.2019 tarihleri arasında yayımlanacaktır.

İşçi alımı, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında yapılacaktır.

İlgililerin 26.08.2019 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

TAHSİL: MESLEK YÜKSEKOKULU (ÖNLİSANS)

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
tülomsaş sürekli işçi alıyor işte başvuru şartları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞKUR'dan Müjde! Güvenlik Görevlisi Alınacak! İşte Başvuru Şartları...
İŞKUR'dan Müjde! Güvenlik Görevlisi Alınacak! İşte Başvuru Şartları...
ETİ Maden KPSS'siz Lise Mezunu Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
ETİ Maden KPSS'siz Lise Mezunu Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
İŞKUR 18 Şehirde KPSS'siz Bekçi Alıyor! İşte Başvuru Şartları!..
İŞKUR 18 Şehirde KPSS'siz Bekçi Alıyor! İşte Başvuru Şartları!..

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim