TÜLOMSAŞ Sürekli İşçi Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğüne tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile eski hükümlü 2 adet daimi işçi alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanın detayları şöyle;

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğüne eski hükümlü olarak 2 adet daimi işçi alımı yapılacaktır.

İşe alım şartlarını içeren ilan Türkiye İş Kurumu internet sitesinde 26.08.2019 - 30.08.2019 tarihleri arasında yayımlanacaktır.

İşçi alımı, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında yapılacaktır.

İlgililerin 26.08.2019 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

TAHSİL: MESLEK YÜKSEKOKULU (ÖNLİSANS)

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