TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) 500 Personel Alıyor! İşte Detaylar!

Türkiye Taşkömürü Genel Müdürü Kazım Eroğlu 500 kişilik istihdam ile ilgili açıklamalarda bulundu. 500 işçi alımına ilişkin teknik çalışmanın devam ettiğini belirten Eroğlu Nisan ayı içerisinde kura çekimine ilişkin gerekli çalışmaların tamamlanacağını aktardı.

2 Mart’ta yapılan 1000 kişilik kura çekimi ile ilgili 18 işçinin başvuruda bulunmadığını belirten TTK Genel Müdürü Eroğlu şu açıklamayı yaptı:

"Kura çekimi sonrası 1000 kişinin eşzamanlı olarak sağlık ve tehlikeli işkolunda çalışmaya elverişliliği, beden gücü yönetmeliğindeki kriterlere göre sağlık muayeneleri devam etmektedir. Eş zamanlı olarak güvenlik soruşturmaları da yapılmaktadır. 18 kişi kurada çıkmış olmasına rağmen gelmemiştir. Bunlardan 11'i Zonguldak, 6'sı Bartın ve biri de Karabük kontenjanından gelmediler. Dolayısıyla yedeklerden karşılıkları da ait oldukları illerin kontenjanından çağırıldı. İnşallah Nisan ayı sonuna kadar işlemlerin biteceğini ve kurs sürecinin başlayacağını düşünüyoruz.

500 kişinin kurası ile ilgili olarak da, İŞKUR il Müdürlüğü ve noterin iş yükü planlamasına göre zaman belirlenip Nisan ayı sonuna kadar kura çekiminin yapılacağı şekilde planlama yapıyoruz." Dedi.