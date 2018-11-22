TTK Müdürü Kazım Eroğlu açıkladı: 1500 İşçi alımında flaş gelişme

Türkiye TaşKömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK’ya alınacak 1500 işçi ile ilgili yeni gelişmeleri aktardı.

Alınacak işçilerin 30 yaşını aşmamasına dikkat edeceklerini ifade eden TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu “Maden ağır ve tehlikeli iş kolu. Onun için yaş sınırını 30 yaşya tutacağız. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayınlandı. Geriye sadece 2019 yılı finansman kararnamesine ‘TTK’ya işçi alınacak’ diye ilave hüküm konulması kaldı. İşin büyük bir kısmı böylelikle tamamlandı. Bugün yarın haber bekliyoruz. Alımlar gerçekleştikten sonra 21 gün de eğitim var. İş başı tarihi 2019 yılının ilk aylarında gerçekleşebilecek” ifadelerini kullandı.

TTK'YA 1500 İŞÇİ ALINACAĞINI BAKAN AÇIKLAMIŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Fatih Bakanı Dönmez, Türkiye Taşkömürleri Kurumu'na (TTK) 1500 işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Bakan Dönmez Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR'la ortak görüşmeler yaparak 1500 işçi alım işleminin hızlı bir şekilde tamamlanacağını aktarmıştı.

Kaynaklar; Pusula Gazetesi - Öznur Güneş

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