TTK 1000 İşçi Alımı Başvuruları Başladı! İŞKUR'un önünde uzun kuyruklar oluştu!

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)'ya alınacak 1000 işçi için sabah mesai saatiyle birlikte başlayacak başvurular öncesi İŞKUR önünde toplanan yaklaşık bin kişi, gece saatlerinden itibaren sıraya girdi. Zonguldak'a bağlı Ereğli ilçesi ve Bartın'daki İŞKUR müdürlüğü önünde de aynı manzara vardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Zonguldak mitinginde TTK´ya ilk etapta 1000, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam 1500 yer altı üretim işçisi alımı sözü vermesinin ardından çalışmalarını tamamladı. Başvuruların, 12 Şubat mesai saatinden itibaren başlayacağı duyuruldu. İş-Kur, başvuruların ildeki bütün ilçe ve belde belediyelerinde, internet ve ALO 170 hattından da yapılabileceğini duyurmasına rağmen, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Ereğli ve Bartın'daki Çalışma ve İş Kurumu müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Kurum önlerindeki yaklaşık bin genç, sıraya girerek sabah olmasını beklemeye başladı. Üşüyen bazı gençler yanlarında getirdikleri battaniyelere sarıldı.



DHA'nın haberine göre; Bartın'da da benzer yoğunluk yaşandı. 1000 kişi içinden 200 kişilik kontenjanın ayrıldığı Bartın'da iş başvurusu yapmayı planlayan gençler, gece saatlerinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu önünde sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu.



İŞ-KUR MÜDÜRÜ DEMİRSU: HİÇBİRİ MAĞDUR OLMAYACAK

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, sabah 08.30'da başlayacak başvuruların 18 Şubat gece 00.00'a kadar, hafta sonları dahil süreceğini söyledi. Tüm personelin büyük bir gayret ile gençlerin mağdur olmaması için görevinin başında olacağını ifade eden Demirsu, "Buradaki gençlerimize nasıl başvuru yapabileceklerini anlattık. Hiçbiri mağdur olmayacak. Gerekirse ek gün talep ederiz yine kimseyi mağdur etmeyiz. Biz sık sık başvuru durumlarının duyurusunu yaptık. Gördüğünüz bu kuyruğun tamamını işsiz olarak nitelendirmeyelim. Çünkü bir çoğu ile görüştüğümüzde izin alma problemi olduğu için geceden kuyruğa girdiklerini söylediler. Bir çoğunun işi var diye düşünüyorum ancak özel sektörden kamuya geçmek istiyorlar. Daha iyi şartlarda çalışmak adına belki bu başvuruda bulunuyorlar." dedi. Demirsu, kuraların ise 2-3 Mart'ta noter tarafından çekileceğini ifade etti.

CHP MİLLETVEKİLİ SIRADA BEKLEYEN GENÇLERİ ZİYARET ETTİ



CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da kuyrukta bekleyen gençleri ziyaret etti. Gençlerle birlikte olmak için yanlarında geldiğini söyleyen Yavuzyılmaz, şöyle dedi:



"Çok ciddi sayıda bin kişilik alım için belki 30 bin işçinin sıraya gireceği soğuk bir günde bir aradayız. Gençlerimiz bir iş kapısı aralamak için TTK'ya girebilmek için şu anda hep birlikte bir aradalar. Üşüyorlar, soğuk. Norm açığının 14 binlerde olduğu TTK'ya 7 bin işçinin işe alınması gerekirken maalesef bin işçinin alımıyla ilgili başvuruda bulunuyorlar. Gençlerimize bu şekilde işe girmeye reva gören zihniyeti de ben kınıyorum. Bini işe girecek, diğerleri gönül kırığı yaşayacak. Biz bu sayıyı arttırmak için mücadele ediyoruz. Yerin altındaki serveti Türkiye'ye kazandırmak için gereken adımlar atılsın. Önümüzdeki günlerde bin yetmez, 500 yetmez 7 bin işçiyi gerek TTK'da gerekse rödovans sahalarında istihdama dönüştürsünler."



Sırada bekleyen Oğuz Üstünal, 2 yıllık bilgisayar teknolojileri mezunu olduğunu ve işsiz olduğunu söyledi. TTK'ya işe girebilmek için sıraya girdiğini anlatan Oğuz Üstünal, "Saat 22.00'den beri buradayız. Soğukta bekliyoruz. Önümde yüzlerce insan var. İnternette de başvuru varmış ama arkadaşlarla birlikte geldik. Alışkanlık da var herhalde. İşsizlik zor olduğu için kalkıp geldik buraya." dedi.



EREĞLİ'DE YÜZLERCE KİŞİ SIRAYA GİRDİ



Ereğli´de yoğun kalabalık üzerine İş-Kur önüne polis sevk edildi. Ereğli İş-Kur Müdürü Ayfer Yavuz gençlere başvuruların bir hafta boyunca devam edeceğini ve birçok başvuru noktası olduğunu söylemesine rağmen gençler kurumun önünden ayrılmadı. Kurum önündeki gençler ise sabaha kadar beklemekte kararlı olduklarını söylediler. Bekleyenlerden bazılarının yanlarında getirdikleri masa ve sandalyelerde oturmaları dikkat çekti.