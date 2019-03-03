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TTK 100 İşçi Kura Sonuçları Açıklandı!

Türkiye Taşkömürleri Kurumu (TTK) tarafından alınacak olan 1000 işçi için kura çekimleri yapıldı. Kura çekimlerinin ardından açıklanan kura çekimi ile 1000 işçi devlete ait bir kurumda iş sahibi oldu. İşte kura sonuçları ve detaylar...

TTK 100 İşçi Kura Sonuçları Açıklandı!

Türkiye Taşkömürleri Kurumu (TTK) tarafından alınacak olan 1000 işçi için kura çekimleri yapıldı. Kura çekimlerinin ardından açıklanan kura çekimi ile 1000 işçi devlete ait bir kurumda iş sahibi oldu. İşte kura sonuçları ve detaylar...

03 Mart 2019 Pazar 08:01
TTK 100 İşçi Kura Sonuçları Açıklandı!

Türkiye Taşkömürleri Kurumu (TTK) tarafından alınacak olan 1000 işçi için kura çekimleri yapıldı. Kura çekimlerinin ardından açıklanan kura çekimi ile 1000 işçi devlete ait bir kurumda iş sahibi oldu. İşte kura sonuçları ve detaylar...

Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 1.000 işçi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla kura çekimi gerçekleştirildi. Bakan Fatih Dönmez, yapılacak kura çekilişiyle bin kişinin TTK bünyesine katılacağını, kalan 500 kişinin de birkaç ay içerisinde işlemlerine başlanacağını bildirdi. Geçen yıl kömür üretiminde 101.5 milyon tonla Cumhuriyet tarihi rekorunu kırıldığını hatırlatan Dönmez, geçen yıl TTK'ye ait 4 ruhsat sahasının devrini yaptıklarını, bu yıl da 3 ruhsat devrini daha gerçekleştireceklerini ifade etti. Dönmez, "Bu alanları üretime açarak 20 bin kişiye istihdam sağlayacağız" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 17 yılda sosyal yardım bütçesini 21 kat artırarak 43 milyar liraya çıkardıklarını belirterek, "Bugüne kadar toplam vatandaşlarımıza 289 milyar lira sosyal yardım ulaştı" dedi.

Türkiye Taş Kömürü TTK başvurusu heyecanla bekleniyordu. Zonguldak, Bartın ve Karabük'te yapılacak alımlarla ilgili kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı kura çekimi Karabük'te Bakanların katılımıyla gerçekleşti. Peki TTK kuru sonuçları nerden öğrenilecek?

Karabük Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen ve telekonferans sistemiyle Zonguldak ve Bartın illeriyle aynı anda noter huzurunda çekilen kura çekimi törenine, Karabük Valisi Fuat Gürel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ile TTK'ya işe girebilmek için başvuruda bulunanlar katıldı.

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURA SONUÇLARI SAYFASI

Başvuruda bulunan bin 610 kişi arasından kurada adı çıkanlar mutluluk yaşadı

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