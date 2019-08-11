THY Lise Mezunu Büro Memuru Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Türk Hava Yolları (THY) en az lise mezunu adaylar arasından büro memuru alımı yapacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan ilana başvurular 24 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek. İşte detaylar...

THY (Türk Hava Yolları) 2 Büro Memuru alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlayarak başvuruları almaya başladı. Başvurular 24 Ağustos 2019 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

THY teknik servis merkezini alımına başvuracaklar en az lise mezunu olması talep ediliyor. Adaylar başvurularını aşağıda verilen ilan numarası ile yapacak olup sonrasında görüşmeye gitmesi isteniyor.

00005086872 iş ilan numarası olarak yayınlandı.

Ofis Destek Elemanı: Apron giriş izni ve daimi kart işlemlerin takibi, seyahat ( uçak, otel vs.) organizasyonların yapılması, finans ay kapanışı kayıtlarının kontrolü ve iade fatura düzenlenmesi, şirkette kullanılan yazılımlar üzerinden çeşitli taleplerin oluşturulması işleri yapabilmesi gerekmektedir.

Atölye Destek Personeli veya Teknisyeni: Atölyenin genel tertip ve düzeninin sağlanması, yardımcı işlerin takibi, dokümantasyon, arşivleme, departmanlara idari işler desteği, şirkette kullanılan yazılımlar üzerinden çeşitli taleplerin oluşturulması işleri yapılacaktır.

Başvur butonuna tıkladıktan sonra işveren ile irtibata geçmesi ve her pazartesi saat 10:00'da yunus emre kültür merkezinde gerçekleştirilen toplu görüşmeye katılmaları gerekmektedir.%40 ve üzeri engelli raporu olan kişilerin başvurusu kabul edilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 24 Ağustos 2019

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