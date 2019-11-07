Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103544
ALTIN
270.587
DOLAR
5.7360
STERLIN
7.3627
EURO
6.3415
Asgari Ücretlileri Şaşırtan Yumurta Hesabı!
Erdoğan, 3 mahkumun cezasını affetti
ÖSYM Duyurdu: 2019-ALES/3 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
Bakan Albayrak'tan Dar Gelirliye Konut Müjdesi! Her Yıl 100 Bin Kişi Ev Sahibi Olacak!
EYT’lilere kötü haber! 2020 Planında Yok!

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları...

İŞKUR bugün Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin yeni bir personel alım ilanını yayınladı. Yayınlanan iş ilanına göre, İŞKUR aracılığı ile Namık Kemal Üniversitesine 30 güvenlik görevlisi, 5 hastane hizmetlisi ve 45 temizlik personeli olmak üzere toplamda 80 personel alımı yapılacaktır. Personel alımı başvuruları 06-11 Kasım 2019 tarihleri arasında İŞKUR’a yapılacak olup, en az ilköğretim mezunu adaylar alınacaktır. Peki güvenlik, hastane hizmetlisi ve temizlik personeli alımı için aranan şartlar nelerdir? İşte detaylar…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları...

İŞKUR bugün Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin yeni bir personel alım ilanını yayınladı. Yayınlanan iş ilanına göre, İŞKUR aracılığı ile Namık Kemal Üniversitesine 30 güvenlik görevlisi, 5 hastane hizmetlisi ve 45 temizlik personeli olmak üzere toplamda 80 personel alımı yapılacaktır. Personel alımı başvuruları 06-11 Kasım 2019 tarihleri arasında İŞKUR’a yapılacak olup, en az ilköğretim mezunu adaylar alınacaktır. Peki güvenlik, hastane hizmetlisi ve temizlik personeli alımı için aranan şartlar nelerdir? İşte detaylar…

07 Kasım 2019 Perşembe 22:07
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 06 Kasım 2019 tarihinde, kamu kurumunda istihdam edilmek üzere yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR’un kamu iş ilanları kategorisinde yer alan ilana göre, kamu kurumlarından olan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne 06-11 Kasım 2019 Tarihleri arasında 30 güvenlik görevlisi, 5 hastane hizmetlisi ve 45 temizlik personeli olmak üzere toplamda 80 personel alımı yapılacaktır.

İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Ön başvurular İŞKUR şubelerinden veya aşağıda belirtilen linkler üzerinden online yapılacak olup, adayların ön başvurularını online olarak yapabilmesi için öncelikli olarak İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları gerekmektedir. Aşağıda, güvenlik, hastane hizmetlisi ve temizlik personeli alımı için yayınlanan ilanlara ait linkler bulunmaktadır. Bu linklere tıklayarak başvuru ekranı sayfasına ulaşabilir ve bu sayfa üzerinden kolaylıkla Namık Kemal Üniversitesine iş başvuru kaydınızı oluşturabilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyurumuz ve ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

10- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

KURA İŞLEMLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Namık Kemal Üniversitesi internet adresinden (www.nku.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Güvenlik görevlisi alımı online başvuru için burayı tıklayınız

Hastane hizmetlisi alımı online başvuru için burayı tıklayınız

Temizlik personeli alımı online başvuru için burayı tıklayınız

Anahtar Kelimeler:
tekirdağ namık kemal üniversitesi personel alımı yapıyor işte başvuru şartları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepe Belediyesi 500 Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Maltepe Belediyesi 500 Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Destek Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Destek Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
İspir Belediyesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
İspir Belediyesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim