Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 06 Kasım 2019 tarihinde, kamu kurumunda istihdam edilmek üzere yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR’un kamu iş ilanları kategorisinde yer alan ilana göre, kamu kurumlarından olan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne 06-11 Kasım 2019 Tarihleri arasında 30 güvenlik görevlisi, 5 hastane hizmetlisi ve 45 temizlik personeli olmak üzere toplamda 80 personel alımı yapılacaktır.

İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Ön başvurular İŞKUR şubelerinden veya aşağıda belirtilen linkler üzerinden online yapılacak olup, adayların ön başvurularını online olarak yapabilmesi için öncelikli olarak İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları gerekmektedir. Aşağıda, güvenlik, hastane hizmetlisi ve temizlik personeli alımı için yayınlanan ilanlara ait linkler bulunmaktadır. Bu linklere tıklayarak başvuru ekranı sayfasına ulaşabilir ve bu sayfa üzerinden kolaylıkla Namık Kemal Üniversitesine iş başvuru kaydınızı oluşturabilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyurumuz ve ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

10- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

KURA İŞLEMLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Namık Kemal Üniversitesi internet adresinden (www.nku.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Güvenlik görevlisi alımı online başvuru için burayı tıklayınız

Hastane hizmetlisi alımı online başvuru için burayı tıklayınız

Temizlik personeli alımı online başvuru için burayı tıklayınız