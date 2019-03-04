TCDD Nisan'da 356 İşçi Alımı yapacak!

Nisan ayında yayınlanacak tren teşkil işçisi alımı için istenen şartlardan bazıları da; meslek lisesi mezunu, raylı sistemler işletme, raylı sistemler mekartronik, raylı sistemler elektrik elektronik ve raylı sistemler makine bölümlerini bitirmiş olmaları gerekmektedir. Adayların Türkiye İş Kurumu İŞKUR'da yayınlanacak olan kadrolardan sadece birisine başvuruda bulunabilecek olup, erkek adaylar arasından başvurular alınacaktır. Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlanacak olan işçi alımı ilanının son başvuru tarihinden itibaren adayların 36 yaşından gün almış olmak ve son başvuru tarihinden itibaren ilgili bölümlerden mezun olması istenmektedir. Tüm şartların yanı sıra ilgili bölümlerde mezun olan adaylardan ayrıca kpss şartı da aranmayacaktır. Kurumun ilgili iş ilanı 09 Nisan 2019 ile 15 Nisan 2019 tarihlerinde Türkiye İş Kurumu İŞKUR adresi üzerinden yayınlanacaktır.
Kaynak: memur alımları
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