TCDD Nisan'da 356 İşçi Alımı yapacak!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ( TCDD ) Nisan ayında yayınlayacağı ilan ile 356 kişilik farklı kadrolarda alım yapacağını duyurdu. TCDD işçi alımı ilanını 09 Nisan 2019 ile 15 Nisan 2019 tarihleri içerisinde Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlayacak olup, meslek lisesi mezunları arasından alımlarını gerçekleştirecektir.

Kurumun alım yapacağı kadrolar ise 86 tren teşkikl işçisi, 188 demiryolu hattı bakım onarımcısı, 42 demiryolu yol yapım işçisi, bakım ve onarım makinesi operatörü ve 40 kişilik ekipten oluşan liman vinç operatörü alımı yapacağını da açıkladı. İlgili kadrolara yerleşmek isteyen adayların ilanda belirtilmiş meslek lisesi bölümlerinden mezun olması istenmektedir.

Nisan ayında yayınlanacak tren teşkil işçisi alımı için istenen şartlardan bazıları da; meslek lisesi mezunu, raylı sistemler işletme, raylı sistemler mekartronik, raylı sistemler elektrik elektronik ve raylı sistemler makine bölümlerini bitirmiş olmaları gerekmektedir. Adayların Türkiye İş Kurumu İŞKUR'da yayınlanacak olan kadrolardan sadece birisine başvuruda bulunabilecek olup, erkek adaylar arasından başvurular alınacaktır. Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlanacak olan işçi alımı ilanının son başvuru tarihinden itibaren adayların 36 yaşından gün almış olmak ve son başvuru tarihinden itibaren ilgili bölümlerden mezun olması istenmektedir. Tüm şartların yanı sıra ilgili bölümlerde mezun olan adaylardan ayrıca kpss şartı da aranmayacaktır. Kurumun ilgili iş ilanı 09 Nisan 2019 ile 15 Nisan 2019 tarihlerinde Türkiye İş Kurumu İŞKUR adresi üzerinden yayınlanacaktır.

Kaynak: memur alımları

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