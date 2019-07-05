TCDD KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yayınlanan yeni 3 ilan ile personel alımı yapılacağı açıklandı. başvuru şartları ve diğer detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Yayınlanan ilanda "Genel Müdürlüğümüze KPSS puanı Şartı aranmaksızın Makinist İşçi alımı yapılacaktır. İŞKUR’ca bildirilecek listede yer alacak adaylar 08.08.2019-09.08.2019 tarihlerinde evrak teslimi yapacaktır. Adaylar evrak teslimini şahsen yapacaklardır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, yayınladığı personel alımı ilanında; makinist, motor tamircisi, lokomotif tamircisi, vagon imal ve tamircisi, teknik servis elemanı kadrolarında istihdam etmek üzere toplamda 38 personel alımı yapacağını açıkladı.

Başvuru yapmak isteyen adayların 29 Temmuz – 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlanacak olan iş başvuru formunu eksiksiz doldurarak TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi’ne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

TCDD makinist alımı için adayların; tren makinisti mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden sağlık kurulu alabilecek olması, elektrik, elektronik, makine, raylı sistemler gibi bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir. Başvuruda KPSS şartı aranmamaktadır.

Motor tamircisi, lokomotif tamircisi ve vagon imal ve tamircisi alımında adayların; meslek yüksekokullarının motorlu araçlar teknolojisi bölümleri, makine ve metal teknolojisi bölümlerinden mezun olmaları, kişisel durumlarının eski hükümlü olması gerekmektedir. Adaylar KPSS puan sıralamasına göre istihdam edilecektir.

Teknik servis elemanı adaylarda aranan şartlar; meslek yüksekokullarının elektrik, elektrik enerjisi üretim iletim ve dağıtımı, elektronik teknolojisi, mekatronik gibi bölümlerinden mezun olmak, kişisel durumu “engelli” olmak yer almaktadır.

TCDD KPSS en az puan şartsız 38 personel alımı ilan metninin tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ

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