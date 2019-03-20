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TCDD KPSS'siz 359 Kamu Personeli Alıyor!

Türkiye Cumhuriyeti devlet demiryolları genel müdürlüğü kpss şartı olmaksızın 356 işçi istihdam ediyor!

TCDD KPSS'siz 359 Kamu Personeli Alıyor!

Türkiye Cumhuriyeti devlet demiryolları genel müdürlüğü kpss şartı olmaksızın 356 işçi istihdam ediyor!

20 Mart 2019 Çarşamba 12:21
TCDD KPSS'siz 359 Kamu Personeli Alıyor!

Türkiye Cumhuriyeti devlet demiryolları genel müdürlüğü kpss şartı olmaksızın 356 işçi istihdam ediyor! 

09/04/2019-15/04/2019 tarihleri arasında İŞKUR’un resmi internet sitesinde yayınlanacak olan işgücü talepleri doğrultusunda 36 yaşından gün almamış olan erkek adaylar diğer şartları taşımaları durumunda başvurularını gerçekleştirebilecekler. İçlerinde Makine Operatörü, Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı, Tren Teşkil İşçisi, Liman Vinç Operatörü pozisyonları bulunan 356 kişiyi iş sahibi yapacak olan bu ilanın ayrıntılarını Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde görebilirsiniz.

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