TCDD İşçi Alım Başvuruları Başladı

Daha önce TCDD bünyesinde görevlendirilmek üzer 157 daimi işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Hatta bazı çevrelerce ilanın gecikmesine tepki gösterilmişti. TCDD tarafından başvuruların başladığı duyuruldu.