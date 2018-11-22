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TCDD İşçi Alım Başvuruları Başladı

Daha önce TCDD bünyesinde görevlendirilmek üzer 157 daimi işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Hatta bazı çevrelerce ilanın gecikmesine tepki gösterilmişti. TCDD tarafından başvuruların başladığı duyuruldu.

TCDD İşçi Alım Başvuruları Başladı

Daha önce TCDD bünyesinde görevlendirilmek üzer 157 daimi işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Hatta bazı çevrelerce ilanın gecikmesine tepki gösterilmişti. TCDD tarafından başvuruların başladığı duyuruldu.

22 Kasım 2018 Perşembe 13:40
TCDD İşçi Alım Başvuruları Başladı

Daha önce TCDD bünyesinde görevlendirilmek üzer 157 daimi işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Hatta bazı çevrelerce ilanın gecikmesine tepki gösterilmişti. TCDD tarafından başvuruların başladığı duyuruldu.

Yapılan açıklama şöyle; 

Şirketimize çeşitli unvanlarda 157 işçi alımı yapılacaktır.

ÖNEMLİ NOT: SİSTEMSEL BİR GEREKLİLİK NEDENİYLE İLANIMIZ DAHA ÖNCE AÇIKLANDIĞI GİBİ 15.11.2018 TARİHİNDE YAYINLANAMAMIŞTIR.

İLANIMIZ 21.11.18 TARİHİNDE İŞKUR İNTERNET SİTESİNDE BAŞVURULARA AÇILACAKTIR.

Aday listeleri İŞKUR'a başvurular sonucunda oluşan nihai listelere göre internet sitemizden yayınlanacaktır.

Başvuru şartlarını ve detayları öğrenmek için aşağıdaki görsele tıklayabilirsiniz.

Devlet DemiryollarÄ± Daimi Ä°ÅÃ§i Alacak!

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Devlet Demiryolları Daimi İşçi Alacak!
Devlet Demiryolları Daimi İşçi Alacak!
Son Güncelleme: 22.11.2018 16:34
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tcdd işçi alım başvuruları başladı
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Recep Muammer Aktaşgil 2 saat önce

7 aydır işsizim �ş bulamıyorum Yaşım 44 olduğu için gittiğim yerlerden yaşı nedeniyle iş alınmıyorum ve form doldurdum yerlerden Hiçbir haber alamadım Yaşım 44 ye beni siz mi kalacaksın evime ekmek götüremiyorum iki çocuğum okuyor okul masraflarını karşılayamıyorum

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