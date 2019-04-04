Tarım ve Orman Bakanlığı’na Yüzlerce Kişi Alınacak!

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü,TYP kapsamında personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. Son ilanlarla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 520 personel alımı gerçekleştirileceği duyuruldu.

İŞKUR’un resmi internet sitesinden TYP sorgu ekranından kolaylıkla ulaşabileceğiniz ilanlarla

Orman İşletme Müdürlüğü,

Orman İşletme Şefliği,

Orman İşletme Müdürlüğü Özel Bütçe Birimi ve

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

İçin yapılacak alımlara ilişkin detayları buradan görebilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Peki TYP için aranan şartlar neler?

Açıköğretim fakülteleri hariç eğitim görmüyor olmak,

Herhangi bir işletmede veya kurumda çalışmıyor maaş almıyor olmak,

Sosyal yardım almıyor olmak

Bunun yanı sıra TYP’ler kendi içlerinde farklı şartlar içerebilmektedir. Bu nedenle İŞKUR resmi internet sitesinden mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor.

Bu ilanlara başvurmak isteyen adayların İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden TYP Arama sekmesi aracılığıyla bu ilanlara ulaşmaları mümkün ve yine aynı sekmeden başvurularını kolaylıkla yapabilirler. İnternet sitesinde herhangi bir problem yaşamanız halinde ilan numarası ile İŞKUR İl Müdürlükleri sizlere gereken desteği vererek başvurularınızı alacaktır.