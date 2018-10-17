Tarım ve Orman Bakanlığı Lise Mezunu Kamu Personeli Alıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı yayımladığı ilanlar ile engelli ve eski hükümlü niteliklerinde kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlı tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlarda 1 eski hükümlü 8 engelli kamu personeli alımı yapacağını ilan etti. Kamu Personeli alımları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım işçisi (tarla ürünleri) pozisyonunda görevlendirilmek üzere eski hükümlü ve engelli niteliklerinde bakanlığın Ankara'daki adresinde görevlendirilecektir.

Başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması gerekmektedir.

Başvuru için ilanları detaylıca incelemek gerekiyor.

İlanlara aşağıdaki bağlantı linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA