Tarım Bakanlığı Yüzlerce Personel Alıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR üzerinden 275 adet personel alımı yapacağını duyurdu.

Alım gerçekleştirecek olan birimler şunlar:

Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü 130 TYP Personeli,

Bahçeköy Orman İşletmesi 30 TYP Personeli alımı,

Gıda Kontrol Laboratuvarı 5 TYP Personeli alımı,

Adana İl Tarım Orman Müdürlüğü 10 personel alımı,

Karabük İl Orman Müdürlüğü 10 Personel alımı,

Gölcük Orman Müdürlüğü 10 personel alımı,

Eskişehir İl Fidanlık Müdürlüğü 10 personel alımı,

Amasya Orman İşletme Müdürlüğü 50 TYP Personel alımı,

Mısır Araştırma Enstitüsü 20 personel alımı.

TYP’ye başvuru yapmak isteyen adayların taşıması gereken koşullar ise şunlar:



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (Açık öğretim öğrencileri hariç),

TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak.

İşkur’un resmi internet sitesi üzerinden TYP arama sayfası aracılığıyla başvurularınızı yapabilirsiniz.