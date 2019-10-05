Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103464
ALTIN
275.576
DOLAR
5.6906
STERLIN
7.0288
EURO
6.2504
Kimlikle Başvurmak Yeterli!Karşılıksız Ayda 1384 TL! İşte Devletten Karşılıksız Destekler...
PTT'den KPSS şartsız personel alımı açıklaması! İşte şartlar
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personel Alım İlanı!
Akdeniz Üniversitesi Çok Sayıda Hemşire ve Sağlık Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KPSS'siz Sürekli İşçi alacak

ŞOK İŞKUR aracılığıyla 14 şehirde işçi alımı yapıyor! Başvurular nasıl ve nereden yapılır? İşte ilanlar .

ŞOK Marketler Zinciri belirli dönemler aralığında İŞKUR aracılığıyla işçi alımı yapıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan son ilanlarda reyon görevlisi, kasiyer ve market elemanı alımı gibi çeşitli pozisyonlarda alım gerçekleştirilecek. İŞKUR'da yer alan ilanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar ilanlar hakkında bilgi edinmek istiyor. ŞOK şubelerinde görevlendirmek üzere 14 ilde işçi alım yapılacak. İşte ŞOK güncel işçi alım ilanları...

ŞOK İŞKUR aracılığıyla 14 şehirde işçi alımı yapıyor! Başvurular nasıl ve nereden yapılır? İşte ilanlar .

ŞOK Marketler Zinciri belirli dönemler aralığında İŞKUR aracılığıyla işçi alımı yapıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan son ilanlarda reyon görevlisi, kasiyer ve market elemanı alımı gibi çeşitli pozisyonlarda alım gerçekleştirilecek. İŞKUR'da yer alan ilanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar ilanlar hakkında bilgi edinmek istiyor. ŞOK şubelerinde görevlendirmek üzere 14 ilde işçi alım yapılacak. İşte ŞOK güncel işçi alım ilanları...

05 Ekim 2019 Cumartesi 21:11
ŞOK İŞKUR aracılığıyla 14 şehirde işçi alımı yapıyor! Başvurular nasıl ve nereden yapılır? İşte ilanlar .

İŞKUR'un resmi sitesinden yayımlanan işçi alım ilanları, iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak İŞKUR üzerinden 14 ilde ŞOK Market Zincirlerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ya da tecrübesiz işçi alımı yapılacak. Peki, hangi illerde alım yapılacak? İşte ilan hakkında bilgiler ve alım yapılacak iller

ŞOK PERSONEL ALIM İLANI

ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
şok işkur aracılığıyla şehirde işçi alımı yapıyor başvurular nereden yapılır işte ilanlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİM 19 ilde personel alımı yapacak! İŞKUR üzerinden ilanlar yayımlandı! İşte başvuru detayları...
BİM 19 ilde personel alımı yapacak! İŞKUR üzerinden ilanlar yayımlandı! İşte başvuru detayları...
KPSS Şartı Olmadan Kilis Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
KPSS Şartı Olmadan Kilis Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
İŞKUR En az ilkokul mezunu kamu personeli alımı yapıyor! İşte başvuru şartları...
İŞKUR En az ilkokul mezunu kamu personeli alımı yapıyor! İşte başvuru şartları...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim