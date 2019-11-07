Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Destek Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kamu iş ilanları kategorisinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ait bir personel alım ilanı yayınladı. 06 Kasım 2019 tarihli olarak yayınlanan ilana göre, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi en geç 11 Kasım 2019 tarihine kadar grafiker, editör, düzeltmen, Bilgisayar Donanım Teknisyeni, Bilgisayar Operatörü veya Bilgisayar Teknolojisi Teknisyeni/Teknikeri, Kaynakçı (oksijen ve elektrik), Isıtma ve Doğalgaz iç tesisatçısı meslek alanlarından personel alımı yapacak.

Ön başvurular İŞKUR il-ilçe şube müdürlüklerinden şahsen veya ilan altında belirtilen link üzerinden online olarak yapılacaktır.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

İlan tarihi itibari ile 36 yaşından gün almamış olmak

Lise Dengi Okul Bilgisayar Alanı Mezunu olmak, Önlisans ve Lisans mezunları için ilgili bölümlerden mezun olmak.

İstenilen Mesleki İş deneyim ve tecrübeleri Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ile belgelendirilecektir.

KADROLARA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR

Grafiker, Editör, Düzeltmen Alımı;

Meslek/Teknik Lise Dengi Okul Bilgisayar Alanı Mezunu olmak ,Önlisans ve Lisans mezunları için ilgili bölümlerden mezun olmak.

Basın ve yayın sektöründe En az 5 yıllık iş deneyim tecrübe sahibi olmak. Ofis programları, Yazılım Programları ve Ağ iletişim teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak

Bilgisayar Donanım Teknisyeni Alımı;

Meslek/Teknik Lise Dengi Okul Bilişim Teknolojileri Bölümü mezunu olmak, Önlisans ve Lisans mezunları için ilgili bölümlerden mezun olmak

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Donanım sahibi olmak,

Bilgisayar Donanım Teknisyeni olarak en az 1 yıllık iş deneyim tecrübe sahibi olmak

Bilgisayar Operatörü Alımı;

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sistem Analizi ve Tasarımı ve İşletim Sistemleri/ Bilgisayar Ağ Sistemleri sertifika sahibi olmak,

Bilgisayar Operatörü veya Bilgisayar Teknolojisi Teknisyeni/Teknikeri olarak en az 5 yıllık iş deneyim tecrübe sahibi olmak.

Kaynakçı (oksijen ve elektrik) Alımı;

MEB onaylı Kaynakçı (Oksijen ve Elektrikli) mesleki eğitim belgesi, Plastik Şekil Verme mesleki eğitim belgesi sahibi olmak,

Kaynakçı (oksijen ve elektrik) olarak En az 2 yıl iş deneyim sahibi olmak,

Makine Teknikeri/Teknisyeni Alımı;

Meslek/Teknik Lise Dengi okul Makina /Torna- Tesviye bölüm Mezunu olmak, Önlisans ve Lisans mezunları için ilgili bölümlerinden mezun olmak.

MEB onaylı İş makinaları/makine elamanları sertifikası, Isıl işlem teknikleri sertifikası, Mukavemet (Cisimlerin Dayanıklılığı) sertifikası sahibi olmak

Makine teknikeri/teknisyeni olarak en az 5 yıllık iş deneyim tecrübe sahibi olmak

Doğal Tesisat Teknisyeni Alımı;

Doğalgaz Tesisatçılık ve Kaynakçılık Eğitim Sertifika sahibi olmak

Boru Kaynakçısı yeterlilik belgesi sahibi olmak

PE Kaynakçı yeterlilik sertifika sahibi olmak

Çelik Kaynakçı yeterlilik sertifika sahibi olmak

Doğal Tesisat Teknisyeni olarak iş deneyim tecrübe sahibi olmak

Kalorifer tesisatçısı/Boru Döşemeci olarak en az 1 yıl iş deneyim tecrübe sahibi olmak

Isıtma ve Doğalgaz iç tesisatçısı olarak iş deneyim ve tecrübe sahibi olmak

Soğutmacı ve Havalandırmacı (iklimlendirme) iş deneyim tecrübe sahibi olmak

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

İlan başvuru süresi bittikten sonra İŞKUR tarafından gönderilen listelere giren adaylar ilanda belirtilen şartlarla ilgili belgeleri 13.11.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Yenişehir Mahallesi Kardeşler Caddesi No:7/1 Sivas Merkez adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

İŞKUR tarafından gönderilen ilan başvuru Listesine giren ancak, belirtilen tarihe kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar ile yapılan inceleme sonucunda durumu talep şartlarına uymayan adaylar noter kurasına dahil edilmeyecektir."

KURA TARİHİ VE YERİ

Noter kurasına katılacak adayların isim listesi 14/11/2019 tarihinde Üniversitemiz internet sitesinde yayınlanacaktır. Noter huzurunda kura çekimi 15/11/2019 günü saat 09:00 da Sivas Belediyesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Ergu Göze salonunda yapılacaktır.

Yukarıda bulunan ilanlara ulaşmak ve hemen online başvuru yapmak için öncelikli olarak buraya tıklayınız. Ardından, açılan sayfa üzerinde yer alan ‘’işyeri Ünvanı’’ kısmına ‘’ sivas bili m ve teknoloji üniversitesi idari ve mali işler da iresi başkanlığı’’ aynı şekilde kopyalayıp yapıştırınız ve ardından ‘’ARA’’ butonuna basınız.