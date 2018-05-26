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Sınavsız ve Mezuniyet Şartsız 789 Personel Alımı (Mayıs 2018 Son İŞKUR TYP İlanları)

Toplum Yararına Program kapsamında toplamda 7 İl'e mezuniyet ve sınav şartı olmadan 789 adet personel alımı yapılıyor. Yayımlanan ilanlardan bazılarıba başvuru için son günlere girildi. Peki ilanlara başvurular nasıl olacak? Başvurular nereye ve nasıl yapılacak? Hangi İller personel alımı yapıyor?

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Sınavsız ve Mezuniyet Şartsız 789 Personel Alımı (Mayıs 2018 Son İŞKUR TYP İlanları)

Toplum Yararına Program kapsamında toplamda 7 İl'e mezuniyet ve sınav şartı olmadan 789 adet personel alımı yapılıyor. Yayımlanan ilanlardan bazılarıba başvuru için son günlere girildi. Peki ilanlara başvurular nasıl olacak? Başvurular nereye ve nasıl yapılacak? Hangi İller personel alımı yapıyor?

26 Mayıs 2018 Cumartesi 12:20
Sınavsız ve Mezuniyet Şartsız 789 Personel Alımı (Mayıs 2018 Son İŞKUR TYP İlanları)

İŞKUR TYP personel alımı başvuruları devam ediyor.

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası Toplum Yararına Program kısmında yayımlanan ilanlarda mezuniyet şartı olmaksızın 789 adet personel alımı yapılacağı açıklandı.

İŞKUR tarafından düzenlenen TYP projesi kapsamında ülkenin dört bir yanına en az okur yazar personeller arasından geçici olarak çalıştırılmak üzere personel alımı yapılıyor. İşsizlikle mücadele için alınan bu kararın ardından çok sayıda kuruluş, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere on binlerce geçici personel alımı yaptı. Yayımlanan ilanlara başvurular halen devam ediyor.

Mevcut TYP kısmına bakıldığında farklı illere toplamda 789 adet personel alımı yapıldığı görülüyor.

ALIM YAPAN İLLER

Yayımlanan ilanlarda Osmaniye, Elazığ, Uşak, Ankara, Kahramanmaraş, Trabzon ve Denizli İllerine personel alımı yapıldığı açıklandı.

ALIM YAPILAN KADROLAR

İKUR Toplum Yararına Program kapsamında alınacak personellerin uygulama alanları çevre temizliği ve kamusal altyapının yenilenmesi olarak belirlendi.

MAAŞ VE ÇALIŞMA SÜRESİ

Yayımlanan ilanlarda alınacak personellerin asgari ücretle çalıştırılacağı ve 6 aydan az süre ile istihdam edileceğine yer verildi.

İLANLAR

BAŞVURU

İlanlara başvurular İŞKUR İl ve İlçe Bölge Müdürlüklerinden yapılmaktadır. Kimliğiniz ile İŞKUR Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz ya da aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açabilir ve TYP ilanlarında buradan başvurabilirsiniz.

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx

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