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Sınavsız ve Mezuniyet Şartsız 5 Bin 52 Personel Alınıyor-İŞKUR TYP Kapsamında

İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Program ile 5 binden fazla personel alımı yapılacağı bildirildi. 25 ve 26 Mayıs 'a kadar alınacak başvurular için adaylarda aranan genel şartlar ve diğer detaylar haberimizde.

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Sınavsız ve Mezuniyet Şartsız 5 Bin 52 Personel Alınıyor-İŞKUR TYP Kapsamında

İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Program ile 5 binden fazla personel alımı yapılacağı bildirildi. 25 ve 26 Mayıs 'a kadar alınacak başvurular için adaylarda aranan genel şartlar ve diğer detaylar haberimizde.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 18:18
Sınavsız ve Mezuniyet Şartsız 5 Bin 52 Personel Alınıyor-İŞKUR TYP Kapsamında

Toplum Yararına Program kapsamında 5 binden fazla personel alımı yapılıyor.

Türkiye İş Kurumu resmi sayfasından yayımlanan duyurularda farklı İllere mezuniyet şartı olmadan Toplum Yararına Program kapsamında 5 bin civarı personel alımı yapıldığı bildirildi. Herhangi bir sınav ve mezuniyet şartı olmadan yapılacak alım için başvuru yapacak adaylardan iş başı yapacak personeller kura yöntemi ile belirlenecek.

Farklı İllere yapılan alım için başvurular şahsen alınmaktadır. Antalya, Ordu, Ankara, Uşak, Sivas, Adıyaman, Denizli, Batman ve Aydın İllerine yapılan TYP personel alımına başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılmaktadır.

Yayımlanan ilanlarda alınacak personellerin çevre temizliği, altyapı, park düzenleme ve ağaçlandırma gibi iş kollarında isithdam edileceği belilrtildi.

Programa katılmak için; İşkur'a kayıtlı ve işsiz olmak gereklidir. Öte yandan adayların 18 yaşını tamamlamış olması, emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak ve açıköğretim hariç öğrenci olmamak gerekiyor. Çalışma süresi 9 aya kadar sürüyor. Haftalık çalışma süresi ise 45 saatle sınırlı. İşçilere asgari ücret yani 1603 lira veriliyor. 

Başvuru için bu illerde bulunan İŞKUR bölge müdürlüklerine gitmeniz gerekmektedir. Öte yandan adaylar başvurularını İŞKUR resmi sayfası TYP kısmından da yapabilirler.

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Saffet. Burhan 3 saat önce

Ben. Ortaöğretim. Mezunuyum. 41yaşindayim. 05312543363

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