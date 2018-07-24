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Sınav ve Mezuniyet Şartsız 1005 Personel Alımı-İŞKUR ile

Türkiye İş Kurumu tarafından yayımlanan TYP personel alım ilanlarında iki farklı ilde istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. Detaylar haberimizde.

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Sınav ve Mezuniyet Şartsız 1005 Personel Alımı-İŞKUR ile

Türkiye İş Kurumu tarafından yayımlanan TYP personel alım ilanlarında iki farklı ilde istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. Detaylar haberimizde.

24 Temmuz 2018 Salı 17:26
Sınav ve Mezuniyet Şartsız 1005 Personel Alımı-İŞKUR ile

Türkiye İş Kurumu resmi sayfasında yayımlanan ilanda Adana ve Yozgat İllerinde TYP kapsamında istihdam etmek üzere toplamda 1005 adet personel alımı yapılacağına yer verildi.

Mezuniyet ve sınav şartı olmadan yapılan personel alımında adaylar, Toplum Yararına Program kapsamında Çevre temizliği, Kamusal altyapının yenilenmesi, Ağaçlandırma gibi işlerde çalıştırılacak. Geçici olarak alınan personellerde aranan şartlar şu şekilde;

  • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,
  • Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),
  • TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak,

SEÇİM AŞAMASI NASIL OLUR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

  • Noter kurası yöntemi,
  • Liste (başvuranlar içinden mülakat ya da iş ve meslek danışmanlığı sonucu katılımları uygun görülenlerin belirlenmesi) yöntemi,
  • Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

ÜCRET VE DİĞER HAKLAR

  • Asgari ücret
  • Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri

ADAYLARIN ÇALIŞTIRILACAĞI SÜRE

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ

TYP’de haftalık çalışma süresi en fazla kırk beş saattir.

BAŞVURU

İlana başvurular İŞKUR resmi sayfası TYP kısmından alınmaktadır. İŞKUR girişinizi yaptıktan sonra aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açın ve başvurunuzu bu adres üzerinden yapın.

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Personel Alımıİşkur İlanlarıTyp
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Diku 18 dakika önce

Dokuz ay sonra ne bok yicez amk .

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