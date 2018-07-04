Sınav ve Mezuniyet Şartı Yok: İŞKUR'la 7574 TYP Personeli Alımı Başvurusu Sona Eriyor

Toplum Yararına Program kapsamında 7574 adet yeni personel alımı yapılıyor.

Bu hafta başında Türkiye İş Kurumu resmi sayfası TYP İlanları kısmından yayımlanan ilanlarda farklı illerde geçici olarak istihdam etmek üzere 7 bin 574 adet yeni personel alımı yapılacağına yer verildi. Kamu kurum ile kuruluşlarının bünyesinde geçici olarak istihdam etmek üzere yapılacak personel alımı için başvurular devam ediyor.

Farklı illere yapılan alım için başvurular 6 ve 7 Temmuz günlerinde sona eriyor. Başvuru yapmak isteyen adayların bu tarihe kadar müracaatını yapması gerekmektedir.

TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

İŞKUR 'a kayıtlı işsiz olmak,

'a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olması,

Açıköğretim harici öğrenci olmaması,

TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak,

Geçici olarak istihdam edilecek personellerde herhangi bir mezuniyet ve sınav şartı aranmamaktadır. Başvuru yapan adaylar arasından kura yöntemi ile yapılacak çekilişte kazanan adaylar belirlenecek.

MAAŞ VE SOSYAL HAKLAR

"İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır." şeklinde İŞKUR tarafından açıklanan TYP bünyesinde çalışan personellere asgari ücret verilir ve sigorta ile diğer sosyal haklar da verilir.

ALIM YAPAN İLLER

TYP kapsamında personel alımı yapılan iller şu şekilde; Tunceli, Erzincan, Batman, Van, Ankara, İzmir, Çanakkale, Afyonkarahisar.

BAŞVURU

TYP personel alımı başvuruları İŞKUR Müdürlüklerinden yapılmaktadır. Kimliğinizle birlikte alım yapılan yerlerdeki İŞKUR Bölge Müdürlüklerine giderek müracaatınızı yapabilirsiniz.

TYP ilanlarına göz atmak için aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açın.

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx

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