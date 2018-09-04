Silahlı Silahsız Binlerce Güvenlik Görevlisi Alınacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden ülke genelinde silahlı silahsız binlerce güvenlik görevlisi ilanları yayımlandı. Toplam 2 bin 943 güvenlik görevlisi başvuruları devam ediyor. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan ilanlarda en az lise mezunu silahlı silahsız güvenlik görevlisi alımları yapılıyor. Yayımlanan ilanlara göre en az lise mezunu olan adayların başvuru yapabildiği özel güvenlik görevlisi istihdamında adayların Türkiye genelinde bulunan özel firmalarda görevlendirilecek. Özel güvenlik alımlarında bazı özel başvuru şartları da aranmaktadır. Özel Güvenlik görevlisi alımı şartlarından en önemlisi resmi koşullara sahip olan silahlı ya da silahsız olarak güvenlik sertifikasına sahip olmak şartı yer alıyor.

Buna göre diğer başvuru şartları ise şöyle;.

Silahlı güvenlik sertifikasına sahip olmak,

ilahsız güvenlik sertifikasına sahip olmak,

En az lise mezunu olmak,

Askerlik ile ilişiği bulunmamak,

Son başvuru tarihinden önce başvuru evraklarını hazırlayıp başvuru adımlarını tamamlamak

Vardiya olarak görev çalışabilecek olmak

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvuru yapacak adaylardan silahlı, silahsız güvenlik sertifikasına sahip olanlar için özel güvenlik görevlisi alımlarına başvuru yapabilmek için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden veya işkur il müdürlüklerine müracaat ederek başvurularını yapabilirler.