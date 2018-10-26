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Sağlık Bakanlığı'ndan Personel Alım Kur Çekimi Duyurusu!

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere alım yapılacak personeller için kura çekimi ile ilgili resmi Twitter hesabından duyuru yayımladı.

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Sağlık Bakanlığı'ndan Personel Alım Kur Çekimi Duyurusu!

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere alım yapılacak personeller için kura çekimi ile ilgili resmi Twitter hesabından duyuru yayımladı.

26 Ekim 2018 Cuma 14:59
Sağlık Bakanlığı'ndan Personel Alım Kur Çekimi Duyurusu!

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere alım yapılacak personeller için kura çekimi ile ilgili resmi Twitter hesabından duyuru yayımladı.

Yapılan paylaşımda ''Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 5 bin 298 sürekli işçi alımı kura çekiminin ilk bölümü 25 Ekim Perşembe günü Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşti. Kura sonuçları için: https://iscisonuc.saglik.gov.tr '' ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın o paylaşımı şöyle;

SaÄlÄ±k BakanlÄ±ÄÄ± kura sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±! Ä°ÅKUR SaÄlÄ±k BakanlÄ±ÄÄ± personel alÄ±mÄ± sonuÃ§larÄ±

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.10.2018 17:35
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