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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Daimi Personel Alacak!

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nda yayınlanan duyuruya göre önümüzdeki günlerde sürekli işçi / daimi personel statüsünde görevlendirilmek üzere personel alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Daimi Personel Alacak!

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nda yayınlanan duyuruya göre önümüzdeki günlerde sürekli işçi / daimi personel statüsünde görevlendirilmek üzere personel alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:15
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Daimi Personel Alacak!

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nda yayınlanan duyuruya göre önümüzdeki günlerde sürekli işçi / daimi personel statüsünde görevlendirilmek üzere personel alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜNDEN DUYURU

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi merkez ve bağlı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ–KUR üzerinden “sürekli işçi” alınacaktır. İlana ilişkin genel ve özel şartlar www.iskur.gov.tr internet adresinde mevcut olup başvurular 24/06/2019- 28/06/2019 tarihleri arasında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Alıma ilişkin duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yapılacaktır.

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