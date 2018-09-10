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Orduevleri Müdürlüğü Kadrolu Personel Alımı!..

İzmir Orduevleri Müdürülüğü'ne Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan ilana göre daimi süreli / sürekli olarak çalıştırılmak üzere 4 kişi alınacak.

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Orduevleri Müdürlüğü Kadrolu Personel Alımı!..

İzmir Orduevleri Müdürülüğü'ne Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan ilana göre daimi süreli / sürekli olarak çalıştırılmak üzere 4 kişi alınacak.

10 Eylül 2018 Pazartesi 11:17
Orduevleri Müdürlüğü Kadrolu Personel Alımı!..

İzmir Orduevleri Müdürlüğü tarafından İŞKUR aracılığıyla yayınlanan ilana göre 4 kadrolu işçi alımı yapılacak. Başvurular 19 Eylül 2018 saat 17:00 mesai bitimine kadar iş ilan numaraları ile İŞKUR Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne veya İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır.

Garson (Servis Elemanı) alımı için gereken şartlar şöyle; İş İlan No (00004634790)

  • Lisans mezunu olmak
  • Sabıka kaydı bulunmamak( Adli Sicil Kaydı ile belgelendirmek),
  • Ofis programlarını kullanabilmek (tercih sebebidir),
  • Mesleğini icra edemeyecek bir sağlık problemine sahip olmamak (rapor ile belgelendirmek),
  • BİMED Paket programını kullanabilmek (tercih sebebidir), 

Garson olarak görevlendirilecek personelde KPSS 60 puan şartı da aranmaktadır. .

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) alımı için gereken şartlar şöyle; İş İlan No (00004634813)

  • Lisans mezunları olmak
  • KPSS'den 60 puan almış olmak,
  • Sabıka kaydı bulunmamak (Adli Sicil Kaydı ile belgelendirmek),
  • Ofis programlarını kullanabilmek ve Bilgisayar İşletmenliği Eğitim Sertifikası sahibi olmak, 
  • Mesleğini icra edemeyecek bir sağlık problemine sahip olmamak (rapor ile belgelendirmek),
  • BİMED Paket programını kullanabilmek (tercih sebebidir),
  • Orta seviyede İngilizce bilmek (tercih sebebidir), 

Nihai listeye giren kişilerden; 26 Eylül 2018 ile 28 Eylül 2018 tarihlerinde 09:00-17:00 arasında istenen belgeleri şahsen izmir orduevi müdürlüğü idari işler kısım amirliğine elden teslim etmek zorunda olup, aksi takdirde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.nihai listeye giren kişilerden; 26-28 eylül 2018 tarihlerinde 09:00-17:00 arasında istenen belgeleri şahsen İzmir Orduevi Müdürlüğü İdari İşler Kısım Amirliğine elden teslim etmek zorunda olup, aksi takdirde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.09.2018 12:58
Anahtar Kelimeler:
orduevleri müdürlüğü kadrolu personel alımı
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Vay be 55 dakika önce

Garson olmak için bile lisans mezunu olmak gerekiyormuşşş vay canına ...Bu adam garson olmak için mi dört sene ders çalıştı :)))) hayır diksiyon kursu belgesi , yada referans felan isteseler yine neyse ..iyice saçmaladılar lise mezununun yapacağı işi lisans mezununa , lisans mezununun yapacağı işi lise mezununa ....yani neymiş herkes her türlü işe girebilir kimsenin çizgisi, yeri belli değilmişşş.....eğitim kademeniz önemli değilmişşşşş

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Muhtar 12 dakika önce

Lisans mezununu garson olarak alıyorlar ya yazıklar olsun sizlere.Ülkem ne hallere geldi

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