Orduevleri Müdürlüğü Kadrolu Personel Alımı!..

İzmir Orduevleri Müdürlüğü tarafından İŞKUR aracılığıyla yayınlanan ilana göre 4 kadrolu işçi alımı yapılacak. Başvurular 19 Eylül 2018 saat 17:00 mesai bitimine kadar iş ilan numaraları ile İŞKUR Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne veya İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır.

Garson (Servis Elemanı) alımı için gereken şartlar şöyle; İş İlan No (00004634790)

Lisans mezunu olmak

Sabıka kaydı bulunmamak( Adli Sicil Kaydı ile belgelendirmek),

Ofis programlarını kullanabilmek (tercih sebebidir),

Mesleğini icra edemeyecek bir sağlık problemine sahip olmamak (rapor ile belgelendirmek),

BİMED Paket programını kullanabilmek (tercih sebebidir),

Garson olarak görevlendirilecek personelde KPSS 60 puan şartı da aranmaktadır. .

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) alımı için gereken şartlar şöyle; İş İlan No (00004634813)

Lisans mezunları olmak

KPSS'den 60 puan almış olmak,

Sabıka kaydı bulunmamak (Adli Sicil Kaydı ile belgelendirmek),

Ofis programlarını kullanabilmek ve Bilgisayar İşletmenliği Eğitim Sertifikası sahibi olmak,

Mesleğini icra edemeyecek bir sağlık problemine sahip olmamak (rapor ile belgelendirmek),

BİMED Paket programını kullanabilmek (tercih sebebidir),

Orta seviyede İngilizce bilmek (tercih sebebidir),

Nihai listeye giren kişilerden; 26 Eylül 2018 ile 28 Eylül 2018 tarihlerinde 09:00-17:00 arasında istenen belgeleri şahsen izmir orduevi müdürlüğü idari işler kısım amirliğine elden teslim etmek zorunda olup, aksi takdirde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.nihai listeye giren kişilerden; 26-28 eylül 2018 tarihlerinde 09:00-17:00 arasında istenen belgeleri şahsen İzmir Orduevi Müdürlüğü İdari İşler Kısım Amirliğine elden teslim etmek zorunda olup, aksi takdirde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

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