Önlisans Mezunu Büro Memuru Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBELCOM İŞKUR üzerinden büro memuru alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR’un kamu iş ilanları kategorisinde yayınlanan ilana göre İZBELCOM 20-22 Kasım 2019 tarihleri arasında KPSS’siz en az önlisans mezunu 6 büro memuru alımı yapılacağı bildirildi. Peki İzmir Büyükşehir Belediyesi memur alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar…



Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 20 Kasım 2019 tarihi itibari ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin yeni bir memur alım ilanını yayınladı. İŞKUR’un resmi internet sayfası üzerinde yer alan ‘’kamu iş ilanlar’’ sayfasında yayınlanan ilana göre İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İZBELCOM, en geç 22 Kasım 2019 tarihine kadar KPSS şartı aranmaksızın 6 büro memuru alımı yapacak.

Alınacak personeller, büro memuru olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde daimi olarak istihdam edileceklerdir.

İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

İZBELCOM memur alımı başvuruları başlamış olup, adayların en geç 22 Kasım 2019 tarihine kadar www.izbel.com.tr/Cvbankası.asp adresine online başvuru yapmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

En az önlisans mezunu olmaları,

Adli sicil kaydı olmaması,

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olması,

Kurum Adresi; Talatpaşa Bulvarı Alsancak iş merkezi no:59 kat:2 Alsancak Konak/İzmir

Kurumun resmi memur alım ilanını görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ