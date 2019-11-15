Okur Yazar Olmak Şartıyla Kamu Personeli Alınıyor! İşte Başvuru Şartları ve Alım Yapan Kurumlar

İŞKUR aracılığı ile 15 Kasım 2019 tarihi itibari ile ve hafta ortasında yayımlanan ilanlara başvuru süreci hala devam ediyor. İşte o ilanlar ve detayları. İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara başvurular Türkiye İş Kurumu İnternet adresi üzerinden veya ilgili kurumların bulunduğu illerdeki İŞKUR İl Müdürlüklerinden başvuru yapmak mümkündür. Adaylara başvuru için en geç 18 Kasım 2019 tarihine kadar süre verildi. İlanları https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden inceleyebilirsiniz. İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

ALIM YAPACAK KURUMLAR HANGİLERİ:

İŞKUR aracılığı ile yayımlanan kamu ilanlarına göre belediyeler, Üniversiteler, Öğretmenevleri bünyelerindeki personel eksikliğini karşılamak üzere alım yapacaklar. İşte detaylar.

Sulakyurt Belediyesi: 1 Kamyon Şoförü ve 1 Beden İşçisi (Genel) alımı yapacak.

Mamak Belediyesi: 1 İnşaat Mühendisi alacak.

Ozan Belediyesi: 1 Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü ve 1 Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü alacak.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Tesisleri İşletme Müdürlüğü: 2 Soğuk Mutfak Aşçısı, 3 Sıcak Mutfak Aşçısı ve 2 Aşçı alacak.

Arapgir Öğretmenevi: 2 Temizlik Görevlisi alınacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Kamu Kurumları ve Kuruluşları adaylardan bazı nitelikler talep ediyor. Bu bağlamda adayların, En az okuryazar olmaklar beraber pozisyonuna göre, İlköğretm, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar alınıyor. Adaylardan ise, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak gibi ve pozisyonuna göre ilgili nitelikleri taşıyor ve belgelere sahip olmaları gereklidir.

BAŞVURULAR:

İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara başvurular Türkiye İş Kurumu İnternet adresi üzerinden veya ilgili kurumların bulunduğu illerdeki İŞKUR İl Müdürlüklerinden başvuru yapmak mümkündür. Adaylara başvuru için en geç 18 Kasım 2019 tarihine kadar süre verildi. İlanları https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden inceleyebilirsiniz.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;

• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.

• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.

İş Arayan İŞKUR kayıt işlemi için;

Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.

• İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).

İŞKUR üyelik sözleşmesini onayladıktan sonraysa;

• Kimlik bilgilerinizi girin(T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğrum tarihi).

• Sayfadaki "Güvenlik Kontrolü" kısmındaki resimde bulunan sayıları "Güvenlik Kontrolü" yazısının yanındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak yazın.

• En altta bulunan uyarı yazısını da okuyarak, "İleri" seçeneğine tıklayın.

• Açılan sayfada adres bilgilerinizi girin(Ülke, il/ilçe, açık adres ve posta kodu).

• İletişim bilgilerinizi girin(ev telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi).

• İŞKUR giriş işlemlerinde kullanmak üzere "Bir şifre seçin" kısmında kendi şifrenizi oluşturun.

• "Şifrenizi tekrar girin" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.

• "Güvenlik Sorusu" oluşturun ve "Yanıtınız" kısmına cevabınızı yazın(şifre hatırlatmada güvenlik amaçlı kullanılır).

• Son olarak en altta yer alan "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.