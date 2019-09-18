Okullara Güvenlik Alımı Başvuruları Başladı! İşte Başvuru Şartları...

İş arayışında olan vatandaşların gündeminde bir süredir okullara güvenlik alımı başvuruları yer alıyordu. Son olarak İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre okullara güvenlik alımıyla ilgili sürecin İŞKUR'un TYP kapsamına dahil edildiği duyurulmuştu. On binlerce vatandaşın merakla beklediği müjde İŞKUR'dan geldi. Yapılan duyuruda İŞKUR TYP aracılığıyla okullara güvenlik personeli alımı yapılacağı belirtildi. İşte başvuruya dair detaylar...

OKULLARA GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAK

Okullara özel güvenlik görevlisi alımlarının başvuruları TYP ekranından alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı, alımlarla ilgili İŞKUR'a gerekli bilgileri gönderdi. Böylece başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak "Uygulama alanı" kısmından "MEB Güvenlik" seçeneğini işaretleyip ilanları görebilirsiniz.

İŞKUR TYP EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

ÖZEL GÜVENLİK ALIMI RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete aracılığıyla yönetmelik yayımlayan Türkiye İş Kurumu, aktif iş gücü hizmetleri kapsamında 3 Eylül tarihinde şu maddeleri yayımlamıştı;

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP'lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

İŞKUR İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İş arayanlar vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.

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