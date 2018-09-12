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Öğretmenevi Müdürlüğü Kamu Personeli Alımı İlanı

12 Eylül 2018 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayınlanan ilan ile Samsun Çarşamba Öğretmen evi Müdürlüğü'ne sürekli işçi olarak 8 Temizlik Görevlisi alınacak. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

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Öğretmenevi Müdürlüğü Kamu Personeli Alımı İlanı

12 Eylül 2018 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayınlanan ilan ile Samsun Çarşamba Öğretmen evi Müdürlüğü'ne sürekli işçi olarak 8 Temizlik Görevlisi alınacak. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

12 Eylül 2018 Çarşamba 09:41
Öğretmenevi Müdürlüğü Kamu Personeli Alımı İlanı

12 Eylül 2018 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayınlanan ilan ile Samsun Çarşamba Öğretmen evi Müdürlüğü'ne sürekli işçi olarak 8 Temizlik Görevlisi alınacak. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

Samsun'da faaliyet gösteren Çarşamba Öğretmenevi Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 12 Eylül 2018 tarihinde yayınladığıilan ile daimi / sürekli işçi pozisyonunda 8 Temizlik Görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 12 Eylül 2018 tarihinde başlayıp 21 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapacak adaylar Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden online veya şahsen İŞKUR İl Müdürlüklerine başvuru yapabilirler.

Türkiye İş Kurumu tarafından yayımlanan ilanın iş ilan numarası ; 00004639667

8 Temizlik Görevlisi alımı için adaylar aranan şartlar şöyle;

En az ilköğretim mezunu olmak,

En az 6 aylık iş deneyiminin olduğunu SGK Hizmet Belgesiyle belgelendirmek,

MEB onaylı ilk yardım kursu bitirme belgesine sahip olmak,

MEB onaylı çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği kursu bitirme belgesine sahip olmak

Başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru yapan adaylar için 9 Ekim 2018 tarihi saat 9:00 ile 18:00 arasında Çarşamba Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüklerinde noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

Belirlenen adaylar 2 Ekim 2018 tarihi saat 17:00 mesai bitimine kadar istenilen belgeler ilgili kuruma bildirmek zorundadırlar.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.09.2018 10:17
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öğretmenevi müdürlüğü kamu personeli alımı ilanı
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