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Öğretmenevi 4 İlanla Memur Alımı Yapıyor!..

Öğretmenevi yayınladığı 4 farklı ilan ile 15 memur alımı yapacağını duyurdu. Alınacak memurlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden temin edilecek ve Malatya Doğanşehir Öğretmenevi'nde istihdam edilecek.

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Öğretmenevi 4 İlanla Memur Alımı Yapıyor!..

Öğretmenevi yayınladığı 4 farklı ilan ile 15 memur alımı yapacağını duyurdu. Alınacak memurlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden temin edilecek ve Malatya Doğanşehir Öğretmenevi'nde istihdam edilecek.

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:04
Öğretmenevi 4 İlanla Memur Alımı Yapıyor!..

Malatya Doğanşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınladığı ilanlarla toplam 15 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

Aım yapılacak pozisyonlar şöyle;

  • 2 Şoför (Yük Taşıma)
  • 10 Aşçı Yardımcısı
  • 1 Gıda Mühendisi
  • 2 Aşçı olmak

Başvurular 12 Eylül 2018 tarihinde başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek. Yayımlanan ilanlara başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online veya İŞKUR müdürlüklerine şahsen yapılabilir. ( E-mail veyaposta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak)

2 Şoför–Yük Taşıma alımı için ilan numarası 00004637048 olan ilana başvuracak adaylarda aranan şartlar şöyle;

  • En az ilköğretim en fazla ortaöğretim mezunu olması,
  • En az 5 yıllık iş deneyiminin olması,
  • 5 yıl deneyimli B sınıfı sürücü belgesinin olması,
  • İlk yardım kurs belgesinin olması ve Hijyen Belgesine sahip olması 

10 Aşçı Yardımcısı alımı için ilan numarası 00004637072 olan ilana başvuracak adaylarda aranan şartlar şöyle;

  • En az ilköğretim en fazla ortaöğretim mezunu olması,
  • En az 3 yıllık iş deneyiminin olması,
  • Hijyen Belgesinin olması,
  • Aşçı Yardımcısı Belgesine sahip olması
  • İlk yardım belgesine sahip olması 

1 Gıda Mühendisi alımı için ilan numarası 00004637113 olan ilana başvuracak adaylarda aranan şartlar şöyle;

  • En az lisans mezunu olması,
  • En az 3 yıllık iş deneyiminin olması,
  • Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 puan almış olması,
  • İlk yardım kurs belgesine sahip olması,
  • OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına sahip olması

2 Aşçı alımı için ilan numarası 00004637015 olan ilana başvuracak adaylarda aranan şartlar şöyle;

  • En az ilköğretim mezunu olması,
  • En az 3 yıllık iş deneyiminin olması,
  • İlk yardım kurs belgesine sahip olması,
  • Hijyen belgesine sahip olması
  • Aşçı belgesine sahip olması

24 Eylül 2018 tarihinde saat 13:00 ile 14:00 arasında Doğanşehir Öğretmenevi Müdürlüğünde noter huzunda kura çekimi yapılacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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