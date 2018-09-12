Öğretmenevi 4 İlanla Memur Alımı Yapıyor!..

Malatya Doğanşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınladığı ilanlarla toplam 15 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.
Aım yapılacak pozisyonlar şöyle;
- 2 Şoför (Yük Taşıma)
- 10 Aşçı Yardımcısı
- 1 Gıda Mühendisi
- 2 Aşçı olmak
Başvurular 12 Eylül 2018 tarihinde başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek. Yayımlanan ilanlara başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online veya İŞKUR müdürlüklerine şahsen yapılabilir. ( E-mail veyaposta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak)
2 Şoför–Yük Taşıma alımı için ilan numarası 00004637048 olan ilana başvuracak adaylarda aranan şartlar şöyle;
- En az ilköğretim en fazla ortaöğretim mezunu olması,
- En az 5 yıllık iş deneyiminin olması,
- 5 yıl deneyimli B sınıfı sürücü belgesinin olması,
- İlk yardım kurs belgesinin olması ve Hijyen Belgesine sahip olması
10 Aşçı Yardımcısı alımı için ilan numarası 00004637072 olan ilana başvuracak adaylarda aranan şartlar şöyle;
- En az ilköğretim en fazla ortaöğretim mezunu olması,
- En az 3 yıllık iş deneyiminin olması,
- Hijyen Belgesinin olması,
- Aşçı Yardımcısı Belgesine sahip olması
- İlk yardım belgesine sahip olması
1 Gıda Mühendisi alımı için ilan numarası 00004637113 olan ilana başvuracak adaylarda aranan şartlar şöyle;
- En az lisans mezunu olması,
- En az 3 yıllık iş deneyiminin olması,
- Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 puan almış olması,
- İlk yardım kurs belgesine sahip olması,
- OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına sahip olması
2 Aşçı alımı için ilan numarası 00004637015 olan ilana başvuracak adaylarda aranan şartlar şöyle;
- En az ilköğretim mezunu olması,
- En az 3 yıllık iş deneyiminin olması,
- İlk yardım kurs belgesine sahip olması,
- Hijyen belgesine sahip olması
- Aşçı belgesine sahip olması
24 Eylül 2018 tarihinde saat 13:00 ile 14:00 arasında Doğanşehir Öğretmenevi Müdürlüğünde noter huzunda kura çekimi yapılacak.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA