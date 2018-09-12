Öğretmenevi 4 İlanla Memur Alımı Yapıyor!..

Malatya Doğanşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınladığı ilanlarla toplam 15 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

Aım yapılacak pozisyonlar şöyle;

2 Şoför (Yük Taşıma)

10 Aşçı Yardımcısı

1 Gıda Mühendisi

2 Aşçı olmak

Başvurular 12 Eylül 2018 tarihinde başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek. Yayımlanan ilanlara başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online veya İŞKUR müdürlüklerine şahsen yapılabilir. ( E-mail veyaposta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak)

2 Şoför–Yük Taşıma alımı için ilan numarası 00004637048 olan ilana başvuracak adaylarda aranan şartlar şöyle;

En az ilköğretim en fazla ortaöğretim mezunu olması,

En az 5 yıllık iş deneyiminin olması,

5 yıl deneyimli B sınıfı sürücü belgesinin olması,

İlk yardım kurs belgesinin olması ve Hijyen Belgesine sahip olması

10 Aşçı Yardımcısı alımı için ilan numarası 00004637072 olan ilana başvuracak adaylarda aranan şartlar şöyle;

En az ilköğretim en fazla ortaöğretim mezunu olması,

En az 3 yıllık iş deneyiminin olması,

Hijyen Belgesinin olması,

Aşçı Yardımcısı Belgesine sahip olması

İlk yardım belgesine sahip olması

1 Gıda Mühendisi alımı için ilan numarası 00004637113 olan ilana başvuracak adaylarda aranan şartlar şöyle;

En az lisans mezunu olması,

En az 3 yıllık iş deneyiminin olması,

Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 puan almış olması,

İlk yardım kurs belgesine sahip olması,

OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına sahip olması

2 Aşçı alımı için ilan numarası 00004637015 olan ilana başvuracak adaylarda aranan şartlar şöyle;

En az ilköğretim mezunu olması,

En az 3 yıllık iş deneyiminin olması,

İlk yardım kurs belgesine sahip olması,

Hijyen belgesine sahip olması

Aşçı belgesine sahip olması

24 Eylül 2018 tarihinde saat 13:00 ile 14:00 arasında Doğanşehir Öğretmenevi Müdürlüğünde noter huzunda kura çekimi yapılacak.

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