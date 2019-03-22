MSB'den İş Arayanlara Müjde! 600 Sürekli İşçi Alımı Yapılıyor!

Milli Savunma Bakanlığı çeşitli illerde 600 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

1. Millî Savunma Bakanlığına bağlı İstanbul, İzmir ve Gölcük Tersanesi Komutanlığı işyerlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere 600 (altı yüz) daimi işçi alınacaktır.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, işçi alım ilanı Türkiye İş Kurumu internet sitesinde yayımlanmakta olup ilana başvuracak adayların, 25-29 Mart 2019 tarihleri arasında başvurularını Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapmaları gerekmektedir.

3. Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı işyerlerine şahsen ya da posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.