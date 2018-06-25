MSB'ye 1500 Yeni İşçi Alınacak! (En Az Ortaöğretim Mezunu)

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri işyerlerine kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasına dair yönetmelik hükümleri uyarınca kadrolu en az lise mezunu işçi alımı yapılacak.

Başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden 29 Haziran 2018 tarihine kadar sürecek. DPB'den yapılan bilgilendirmede alıma dair "Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri işyerlerinde Kamu kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli ortaöğretim mezunları arasından toplam 1500 işçi alınacaktır. Başvurular, İŞKUR aracılığıyla yapılacak olup 29 Haziranda sona erecektir." ifadelerine yer verildi.

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor :

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

7. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilir.

9. İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10. 2016 KPSS sınavına girmiş olmak ve lise mezunları için P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

11. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırabilecektir.

12. Yapılacak sınavdan sonra başarılı olan adaylardan "işe alınacağı meslek kolunda" istihdamında sakınca bulunmadığına dair SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından temin edilecek "çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu" istenecektir.

13. Yapılan başvurularda kişilerin nüfuslarında kayıtlı oldukları "Adres Kayıt Sistemindeki" adresleri dikkate alınacaktır.

14. İŞKUR'da ilan edilecek nihai listede yer alan adaylar sözlü (adayın mesleki bilgi ve becerisi ölçülmesi maksadıyla uygulama içerikli yapılacaktır.) sınava katılmak için adreslerine gönderilecek tebligatta belirtilen tarihler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, TCKN yazılı olduğu adli sicil kaydı, öğrenim belgesi, askerlik durum belgesi, 2016 KPSS sonuç belgesi evraklar ile işyerlerince istenecek diğer belgeler sınav yapılacak işyerine teslim edilecektir. İstenilen belgeleri teslim edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

15. İŞKUR tarafından sınav için seçilen adayların istenilen bilgi ve belgeleri kontrolü maksadıyla sınava girecekleri işyerine götürecekleri tarihler ve diğer bilgilendirme işlemleri Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinde (www.msb.gov.tr.) adresinde ilan edilecektir. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini buradan takip etmeleri önem arz etmektedir.

16. Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı notunun belirlenmesinde; KPSS puanının %70'i, sözlü/uygulamalı puanın %30'u alınmak suretiyle başarı sırası belirlenecektir.

17. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

18. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

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