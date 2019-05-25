Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 12°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
86072
ALTIN
251.269
DOLAR
6.0742
STERLIN
7.7218
EURO
6.8075

MSB, KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Kamu Personeli Alıyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 53. Bakım Fabrika Müdürlüğü bünyesinde 2 teknisyen alımı yapılacak. Başvuru yapabilmek için KPSS şartı aranmıyor ve en az ilkokul mezunu olmak gerekiyor. İşte detaylar...

MSB, KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Kamu Personeli Alıyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 53. Bakım Fabrika Müdürlüğü bünyesinde 2 teknisyen alımı yapılacak. Başvuru yapabilmek için KPSS şartı aranmıyor ve en az ilkokul mezunu olmak gerekiyor. İşte detaylar...

25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:01
MSB, KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Kamu Personeli Alıyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 53. Bakım Fabrika Müdürlüğü bünyesinde 2 teknisyen alımı yapılacak. Başvuru yapabilmek için KPSS şartı aranmıyor ve en az ilkokul mezunu olmak gerekiyor. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı 53’cü bakım fabrika müdürlüğü 2 teknisyen alımı ilanı yayınladı. Alımlara başvurular başlamış olup en az ilkokul en fazla önlisans mezunları başvuru yapabiliyor. Türkiye geneli başvurular 27 Mayıs 2019 tarihi bitimine kadar aşağıdaki ilan numaraları ile iş kurumuna yapılması gerekmektedir.

Elektrik elektronik teknisyeni alımı 1 kişi ve bobinaj sarma işçisi (elle)-elektrik alımı 1 kişi için; ilkokul önlisans mezuniyet aralığında olması ve 00004991654 ve 00004990969 ilan numaraları ile başvuru yapması isteniyor.

Bobinajcı mesleğine yönelik; 3308 sayılı kanuna göre milli eğitim bakanlığına ait mesleki ve teknik eğitim okullarının oto elektrik, elektrik, elektronik veya elektrik-elektronik bölümlerinden birinden mezun olmak veya bu meslek üzerine ustalık yada usta öğreticilik belgelerinden birine sahip olmak.

Talebe başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar; istenen belgeleri (diploma veya ustalık sertifikası, engelli raporu) 14 haziran 2019 tarihi mesai bitimine kadar şahsen 53'üncü bakım fabrika müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Engelli kadrosundan alım yapılacaktır. Çalışma adresi olarak Erzincan şehri açıklanmıştır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 25.05.2019 19:10
Anahtar Kelimeler:
msb kpss az ilkokul mezunu kamu personeli alıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞKUR’dan Engelli İstihdamına Tam Destek
İŞKUR’dan Engelli İstihdamına Tam Destek
İŞKUR'dan Gençlere Günlük 67 TL Harçlık!
İŞKUR'dan Gençlere Günlük 67 TL Harçlık!
İŞKUR'dan KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Kamu Personeli Alınıyor! İşte Detaylar...
İŞKUR'dan KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Kamu Personeli Alınıyor! İşte Detaylar...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim