MSB, KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Kamu Personeli Alıyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 53. Bakım Fabrika Müdürlüğü bünyesinde 2 teknisyen alımı yapılacak. Başvuru yapabilmek için KPSS şartı aranmıyor ve en az ilkokul mezunu olmak gerekiyor. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı 53’cü bakım fabrika müdürlüğü 2 teknisyen alımı ilanı yayınladı. Alımlara başvurular başlamış olup en az ilkokul en fazla önlisans mezunları başvuru yapabiliyor. Türkiye geneli başvurular 27 Mayıs 2019 tarihi bitimine kadar aşağıdaki ilan numaraları ile iş kurumuna yapılması gerekmektedir.

Elektrik elektronik teknisyeni alımı 1 kişi ve bobinaj sarma işçisi (elle)-elektrik alımı 1 kişi için; ilkokul önlisans mezuniyet aralığında olması ve 00004991654 ve 00004990969 ilan numaraları ile başvuru yapması isteniyor.

Bobinajcı mesleğine yönelik; 3308 sayılı kanuna göre milli eğitim bakanlığına ait mesleki ve teknik eğitim okullarının oto elektrik, elektrik, elektronik veya elektrik-elektronik bölümlerinden birinden mezun olmak veya bu meslek üzerine ustalık yada usta öğreticilik belgelerinden birine sahip olmak.

Talebe başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar; istenen belgeleri (diploma veya ustalık sertifikası, engelli raporu) 14 haziran 2019 tarihi mesai bitimine kadar şahsen 53'üncü bakım fabrika müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Engelli kadrosundan alım yapılacaktır. Çalışma adresi olarak Erzincan şehri açıklanmıştır.

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