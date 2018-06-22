MSB Kadrolu 1500 Kamu Personeli Alımı Başvuru Ekranı Açıldı-60 KPSS ile

Milli Savunma Bakanlığı daimi personel alımı başvuru ekranı açıldı.

Geçtiğimiz gün yayımlanan ilanda Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla 1500 adet personel alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasının ardından başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru şartlarını, alım yapılacak kadroları ve başvuru ekranını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak daimi personel alımı başvuru detaylarına haberimizde yer verdik.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

2016 KPSS sınavına girmiş olmak ve lise mezunları için P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

MEZUNİYET ŞARTI ve ALIM YAPILAN KADROLAR

Milli Savunma Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusu yapacak adayların ekte belirtilen bölümlerden mezun olması gerekmektedir. Personel alımı mezuniyet şartı ve alım yapılan kadrolara gitmek için TIKLAYIN

BAŞVURU

MSB personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Başvurular 29 Haziran'a kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açması ve başvuru adımlarını takip etmesi gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Açılan sayfada İŞYERİ UNVANI yazan kısma MSB PERSONEL yazın ve ARA butonuna tıklayın.

MSB ilanları aşağıda sıralanacaktır.

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