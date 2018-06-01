MSB İŞKUR'dan Duyurdu: 60 KPSS ile Lise Mezunu Kadrolu 3 Personel Alımı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye İş Kurumu resmi sayfasında bir ilan yayımlandı.

MSB Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda, lise mezunu adaylar arasından kadrolu işçi alımı yapılacağı bildirildi. Lise mezunu adayların başvuru yapabileceği ilan için istenen KPSS şartı ise 60 olarak duyuruldu. İlanda alınacak personellerin garson ve aşçı yardımcısı kadrolarında istihdam edileceğine yer verildi. Garson kadrosuna 2 personel alımı yapılırken aşçı yardımcısı kadrosuna da 1 adet personel alımı yapılacak.

İLAN METİNLERİ ŞU ŞEKİLDE;

Garson kadrosu için;

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE :

*ALINACAK KİŞİ KONYA ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞTIRILACAKTIR.

*KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE, ÜCRETLERİ İŞYERİNİN İŞLETME GİDERLERİNDEN KARŞILANMAK SURETİYLE SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAKTIR.

*MESLEK LİSELERİNİN SERVİS HİZMETLERİ BÖLÜM MEZUNLARI TERCİH SEBEBİDİR.

*MESLEĞİYLE İLGİLİ EN AZ 3 YIL TECRÜBEYE SAHİP OLMAK GEREKMEKTEDİR.

*AYLIK NET 1700 TL + YILDA 52 GÜNLÜK İLAVE TEDİYE

*Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki içerisinde İl Müdürlüklerimizden veya Hizmet Merkezlerimizden yada www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.

*Taleplerde 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2016 KPSSP94 60 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir

*Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.

*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.

*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

* Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.

*İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

* Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü Garson (Servis Elemanı) 3

Öğrenim Bilgileri

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi Lise ve Dengi Okul Farketmez Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP94 60

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : KONYA ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEYH SADRETTİN MAH. MİLLET CAD. NO:21

ÇANKAYA

ANKARA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu Toplam Açık İş Sayısı 2 Çalışma Şekli Daimi / Tam Süreli

Aşçı Yardımcısı kadrosu için;

*ALINACAK KİŞİ KONYA ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞTIRILACAKTIR.

*KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE, ÜCRETLERİ İŞYERİNİN İŞLETME GİDERLERİNDEN KARŞILANMAK SURETİYLE SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAKTIR.

*MESLEK LİSELERİNİN YİYECEK-İÇECEK, AŞÇILIK BÖLÜM MEZUNLARI TERCİH SEBEBİDİR.

*KAHVALTI VE MEZE HİZMETLERİNDE TECRÜBE ARANMAKTADIR.

*MESLEĞİYLE İLGİLİ EN AZ 3 YIL TECRÜBEYE SAHİP OLMAK GEREKMEKTEDİR.

*AYLIK NET 1700 TL + YILDA 52 GÜNLÜK İLAVE TEDİYE

*Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki içerisinde İl Müdürlüklerimizden veya Hizmet Merkezlerimizden yada www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.

*Taleplerde 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2016 KPSSP94 60 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir

*Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.

*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.

*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

* Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.

*İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

* Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü Aşçı Yardımcısı 3

Öğrenim Bilgileri

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi Lise ve Dengi Okul Farketmez Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP94 60

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : KONYA ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEYH SADRETTİN MAH. MİLLET CAD. NO:21

MERAM

KONYA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu Toplam Açık İş Sayısı 1 Çalışma Şekli Daimi / Tam Süreli

BAŞVURU

İlana başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açın. Açılan sayfada işyeri unvanı yazan kısma MSB yazın ve ARA butonuna tıklayın. İki ilan da aşağıdaki kısımda sıralanacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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