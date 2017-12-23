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MSB Açıktan KPSS'siz En Az Lise Mezunu Kadrolu İşçi Alıyor-İşte Mezuniyet Şartı ve Başvuru Ekranı

Milli Savunma Bakanlığı açıktan kadrolu işçi alımı yapıyor. Yayımlanan ilana göre farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere yapılacak 27 işçi alımı için yapılacak alıma başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı bildirildi. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak? Başvuru ekranına nasıl ulaşabilirim?

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MSB Açıktan KPSS'siz En Az Lise Mezunu Kadrolu İşçi Alıyor-İşte Mezuniyet Şartı ve Başvuru Ekranı

Milli Savunma Bakanlığı açıktan kadrolu işçi alımı yapıyor. Yayımlanan ilana göre farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere yapılacak 27 işçi alımı için yapılacak alıma başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı bildirildi. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak? Başvuru ekranına nasıl ulaşabilirim?

23 Aralık 2017 Cumartesi 13:02
MSB Açıktan KPSS'siz En Az Lise Mezunu Kadrolu İşçi Alıyor-İşte Mezuniyet Şartı ve Başvuru Ekranı

Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımladığı ilanında en az lise mezunu adaylar arasından sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

MSB tarafından yayımlanan ilanda Eskişehir'de bulunan 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğüne işçi alımı yapılaağı bildirildi. Yayımlanan ilanda alınacak personellerin kadro dağılımı da kamuoyuna duyuruldu. Buna göre 1 Endüstri Mühendisi, 8 Uçak Bakım Teknisyeni, 3 Elektrik Elektronik Teknolojisi Teknisyeni, 1 Makina Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı, 1 Kimya Teknolojisi teknisyeni, 2 Lastik Teknisyeni, 4 Metal Kaplamacı, 1 Metal Sac İşleme İşçisi, 1 Marangoz, 2 Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Teknisyeni ve 2 Malzeme Taşıyıcısı olmak üzere 27 personel alımı yapılacağı bildirildi.

Kadrolar İçin İstenen Mezuniyet Şartı

Yukarıdaki kadrolara alınacak personeller için istenen mezuniyet şartı şu şekilde;

Başvuru

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden giriş yapması gerekmektedir. İŞKUR iş ilanları sayfasında aşağıdaki gibi iş yeri unvanına HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ yazıldığında ilanlar sıralanacaktır. Başvuru yapmak için aşağı kısımda çıkan ilanları tıklayabilir ve müracaatlarınızıı bu adres üzerinden yapabilirsiniz.

İŞKUR İş İlanları Sayfasına Gitmek için Lütfen TIKLAYIN

Son Başvuru: 29 Aralık 2017 Cuma

Memur Personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için Kpsscafe.com.tr adresini aşağıdaki platformlardan takip edin.

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