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MKE Personel Alım İlanı Yayınlandı! İşte Detaylar!

Makine ve Kimya Endüstrisi Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayınladığı ilanla 8 adet engelli işçi alımı yapacağını duyurdu. Detaylar ve şartlar haberimizde!

MKE Personel Alım İlanı Yayınlandı! İşte Detaylar!

Makine ve Kimya Endüstrisi Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayınladığı ilanla 8 adet engelli işçi alımı yapacağını duyurdu. Detaylar ve şartlar haberimizde!

09 Nisan 2019 Salı 08:53
MKE Personel Alım İlanı Yayınlandı! İşte Detaylar!

İşçi alım ilanlarına bu kez MKE tarafından yayınlanan ilan eklendi. Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan ilanla 8 adet engelli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İlanın detayları ve şartlar şu şekilde:

“Engelli işçi kontenjan açığımızın giderilebilmesi için, Kurumumuzun;

- MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü (ANKARA) işyerine;

lise ve dengi okul mezunu ve makine branşından 1 (bir) engelli işçi,

- MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü (ANKARA) işyerine;

lise ve dengi okul mezunu ve kimya branşından 1 (bir) engelli işçi,

- MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü (KIRIKKALE) işyerine;

lise ve dengi okul mezunu ve sıhhi tesisat branşından 1 (bir) engelli işçi,

- MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü (KIRIKKALE) işyerine;

lise ve dengi okul mezunu ve makine branşından 3 (üç) engelli işçi,

- MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğü (KIRIKKALE) işyerine;

lise ve dengi okul mezunu ve torna-tesviye branşından 1 (bir) engelli işçi, metal branşından 1 (bir) engelli işçi olmak üzere toplam sekiz daimi işçi alımı yapılacaktır.

Alınacak engelli işçiler için, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır. Başvurular, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılacaktır. İlan detayları Türkiye İş Kurumu internet sitesinden takip edilebilecek olup talep şartlarına durumu uyan adaylar, 08/04/2019-12/04/2019 tarihler, arasında 5 gün içinde İŞKUR iş müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

Kuraya tabi asıl aday listesi; Türkiye İş Kurumumun Kurumumuza gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı liste esas alınmak suretiyle her bir talebimizin dört katı, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların listesi ise bu kapsamda tarafımıza gönderilen ve bu kapsamda bulunanların tamamı esas alınmak suretiyle her bir talebimizin dört katı olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir. Kura çekimi 29/04/2019 tarihinde saat 10:00’da MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Anadolu (TANDOĞAN) Meydanı/ANKARA adresinde Selahattin Adil Paşa salonunda noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Kura sonucu isimleri belirlenen asıl adaylar sözlü sınav/mülakata alınacaktır. Sözlü sınav/mülakatta adayların başvurdukları branşa yönelik sorular sorulacaktır. Sözlü sınav/mülakata girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Tüm duyurular www.mkek.gov.tr adresinde ilan edilecek olup bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecektir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kazanan asil adaya, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçlandıktan sonra işbaşı yaptırılacaktır.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

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