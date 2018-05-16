MKE Lise Mezunu 238 Personel Alımı Yapacak (Başvuru Şartları ve Tarihleri)

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun 238 Personel alımı yapacağına dair bilgilendirme İŞKUR üzerinden yapıldı. Söz konusu alım için başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden 25 Mayıs 2018 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. Alım yapılacak pozisyonlar ve başvuru özel şartlarına aşağıdaki ilanlardan göz atabilirsiniz.
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE **** ÇALIŞMA ADRESİ: MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-ELMADAĞ/ANKARA **** Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Makine Teknolojisi Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Makine
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
ELMADAĞ
ANKARA / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|10
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE **** ÇALIŞMA ADRESİ: MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-ELMADAĞ/ANKARA **** Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Elektrik Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Elektrik
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|Lise ve Dengi Okul
|Elektrik - Elektronik
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
ELMADAĞ
ANKARA / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|3
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE **** ÇALIŞMA ADRESİ: MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-ELMADAĞ/ANKARA **** Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Kaynak Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Metal Teknolojisi
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|Lise ve Dengi Okul
|Metal İşleri
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|Lise ve Dengi Okul
|Kaynakcılık
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
ELMADAĞ
ANKARA / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|2
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE **** ÇALIŞMA ADRESİ: MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-ELMADAĞ/ANKARA **** Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Kimya Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Kimya
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
ELMADAĞ
ANKARA / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|15
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE **** ÇALIŞMA ADRESİ: MKE GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-YENİMAHALLE/ANKARA **** Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Makine Teknolojisi Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Makine
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
YENİMAHALLE
ANKARA / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|18
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE **** ÇALIŞMA ADRESİ: MKE GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-YENİMAHALLE/ANKARA **** Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Mekatronik Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Mekatronik
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|Lise ve Dengi Okul
|Endüstriyel Otomasyon
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
YENİMAHALLE
ANKARA / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|12
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE **** ÇALIŞMA ADRESİ: MKE KAPSÜL FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-MAMAK/ANKARA **** Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Makine Teknolojisi Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Makine
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE KAPSÜL FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
MAMAK
ANKARA / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|6
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE **** ÇALIŞMA ADRESİ: MKE MAKSAM MAKİNA VE MASKE FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-MAMAK/ANKARA **** Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Endüstriyel Kalıp Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Endüstriyel Kalıp
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE MAKSAM MAKİNA VE MASKE FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
MAMAK
ANKARA / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|1
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE **** ÇALIŞMA ADRESİ: MKE MAKSAM MAKİNA VE MASKE FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-MAMAK/ANKARA **** Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Metal Teknolojisi Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Metal İşleri
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE MAKSAM MAKİNA VE MASKE FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
MAMAK
ANKARA / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|2
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE **** ÇALIŞMA ADRESİ: MKE MAKSAM MAKİNA VE MASKE FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-MAMAK/ANKARA **** Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Makine Teknolojisi Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Makine
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE MAKSAM MAKİNA VE MASKE FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
MAMAK
ANKARA / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|1
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE **** ÇALIŞMA ADRESİ: MKE MAKSAM MAKİNA VE MASKE FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-MAMAK/ANKARA **** Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE MAKSAM MAKİNA VE MASKE FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
MAMAK
ANKARA / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|1
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE **** ÇALIŞMA ADRESİ: MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-KIRIKKALE **** Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|CNC Bölümü
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|Lise ve Dengi Okul
|Bilgisayarlı Makine İmalatı
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|2
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE **** ÇALIŞMA ADRESİ: MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-KIRIKKALE **** Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Vinç Operatörü
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Farketmez
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Aranan Nitelikler
|Nitelik Başlığı
|Nitelik Aciklamasi
|İş Makinaları Sertifikaları
|Vinç
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|3
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
*ÇALIŞMA ADRESİ: MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE
* Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
* Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.
*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
*Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
* İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
*Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|İnşaat Teknolojisi Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|İnşaat
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|Lise ve Dengi Okul
|İnşaat Teknolojisi
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|2
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
|İş Tanımı
|
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
*ÇALIŞMA ADRESİ: MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE
* Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
* Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.
*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
*Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
* İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
*Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|1
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
|İş Tanımı
|
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
*ÇALIŞMA ADRESİ: MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE
* Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
* Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.
*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
*Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
* İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
*Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Endüstriyel Bakım-Onarım
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|2
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE **** ÇALIŞMA ADRESİ: MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-KIRIKKALE **** Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Dökümcü
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Döküm
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|2
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE **** ÇALIŞMA ADRESİ: MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-KIRIKKALE **** Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Kaynak Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Kaynakcılık
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|Lise ve Dengi Okul
|Metal İşleri
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|Lise ve Dengi Okul
|Metal Teknolojisi
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|1
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE **** ÇALIŞMA ADRESİ: MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-KIRIKKALE **** Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Makine Teknolojisi Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Makine
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|2
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE **** ÇALIŞMA ADRESİ: MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-KIRIKKALE **** Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Torna
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|Lise ve Dengi Okul
|Tornacılık
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|1
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE **** ÇALIŞMA ADRESİ: MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-KIRIKKALE **** Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Kimya Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Kimya
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|12
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE **** ÇALIŞMA ADRESİ: MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-KIRIKKALE **** Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Elektrik-Elektronik Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Elektrik - Elektronik
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|2
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE **** ÇALIŞMA ADRESİ: MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ-KIRIKKALE **** Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Görüntü ve Ses Sistemleri
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|1
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
|İş Tanımı
|
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
*ÇALIŞMA ADRESİ: MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE
* Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
* Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.
*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
*Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
* İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
*Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Kimya Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Kimya
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|Lise ve Dengi Okul
|Kimya Teknolojisi
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|6
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
|
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
*ÇALIŞMA ADRESİ: MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI
* Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
* Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.
*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
*Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
* İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
*Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Makine Teknolojisi
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|Lise ve Dengi Okul
|Bilgisayar Destekli Makine İmalatı
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANKIRI MERKEZ
ÇANKIRI / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|27
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
|
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
*ÇALIŞMA ADRESİ: MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE
* Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
* Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.
*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
*Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
* İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
*Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC)
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|12
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
*ÇALIŞMA ADRESİ: MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE
* Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
* Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.
*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
*Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
* İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
*Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Tesviyeci
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Torna
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|Lise ve Dengi Okul
|Tesviye
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|16
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
*ÇALIŞMA ADRESİ: MKE PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE
* Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
* Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.
*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
*Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
* İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
*Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Metal İşleri Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Metal İşleri
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|2
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
|İş Tanımı
|
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
*ÇALIŞMA ADRESİ: MKE PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE
* Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
* Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.
*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
*Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
* İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
*Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Metalurji Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Metalürji
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|Lise ve Dengi Okul
|Döküm
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|Lise ve Dengi Okul
|Dökümcülük
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|2
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
*ÇALIŞMA ADRESİ: MKE PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE
* Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
* Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.
*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
*Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
* İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
*Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Makine Teknolojisi Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Makine Teknolojisi
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|Lise ve Dengi Okul
|Makine
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|1
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
*ÇALIŞMA ADRESİ: MKE PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE
* Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
* Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.
*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
*Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
* İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
*Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|1
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
*ÇALIŞMA ADRESİ: MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE
* Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
* Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.
*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
*Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
* İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
*Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Güvenlik Sistemleri Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Güvenlik Sistemleri
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|1
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
*ÇALIŞMA ADRESİ: MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE
* Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
* Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.
*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
*Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
* İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
*Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Endüstriyel Bakım-Onarım
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|1
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
*ÇALIŞMA ADRESİ: MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE
* Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
* Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.
*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
*Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
* İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
*Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Elektrik Tesisatları ve Pano Montürlüğü
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|1
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
*ÇALIŞMA ADRESİ: MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE
* Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
* Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.
*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
*Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
* İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
*Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|Lise ve Dengi Okul
|İklimlendirme Sistemleri
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|1
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
*ÇALIŞMA ADRESİ: MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE
* Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
* Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.
*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
*Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
* İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
*Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Soğutma Sistemleri Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Soğutma Sistemleri
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|1
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
*ÇALIŞMA ADRESİ: MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE
* Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
* Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.
*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
*Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
* İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
*Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni/Isıtma Ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Yapı Tesisat Sistemleri
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|1
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
*ÇALIŞMA ADRESİ: MKE MÜHİMMAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE
* Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
* Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.
*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
*Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
* İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
*Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Makine Teknolojisi Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Makine
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|Lise ve Dengi Okul
|Makine Teknolojisi
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE MÜHİMMAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|52
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
*ÇALIŞMA ADRESİ: MKE MÜHİMMAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE
* Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
* Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.
*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
*Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
* İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
*Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Elektrik Tesisatları ve Pano Montürlüğü
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE MÜHİMMAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|4
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
*ÇALIŞMA ADRESİ: MKE MÜHİMMAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE
* Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
* Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.
*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
*Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
* İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
*Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Hidrolik ve Pnömatik
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE MÜHİMMAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|3
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)
Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
*ÇALIŞMA ADRESİ: MKE MÜHİMMAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE
* Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
*Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
* Taleplerde 2016 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.
*Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
*Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
*Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
*Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.
* İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
*Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Elektrik-Elektronik Teknisyeni
Öğrenim Bilgileri
|Genel Birim Adı
|Genel Bölüm Adı
|Öğrenim Seviyesi
|Lise ve Dengi Okul
|Elektrik - Elektronik
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
|Sınav Kategorisi
|Sınav Adı
|Sınav Puan Türü
|En Az Puan Limiti
|Sınav Giriş Tarihi
|Kamu Personel Sınavları
|KPSS
|KPSSP94
|60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : MKE MÜHİMMAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|6
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli