Migros ilköğretim mezunu 900 personel alacak! İşte kadrolar

Migros İstanbul ve diğer illerde yaklaşık 900 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru koşulları ve personel kadro dağılımı için haberimizi ziyaret ediniz. Her geçen gün büyüyen Migros ailesinde eksik pozisyonlarda alım yapılmasına yönelik ilanlar İŞKUR üzerinden yayınlanmakta olup bu kapsamda İstanbul'da 900, Bursa'da 2 ve Gaziantep'te 3 personel olmak üzere toplamda 905 kişi istihdam edecektir. İlgili alıma ilişkin detaylar ise haberin devamında yer almaktadır.

Kadrolar ve Başvuru Şartları

Migros İŞKUR üzerinden yayınladığı ilanda İstanbul'da 900 personel alımı yapacak olup bu personel alımında adaylar reyon görevlisi ve kasiyer olarak görev yapacaktır. 600 Kasiyer ve 300 de reyon görevlisi pozisyonu için adayların sağlaması gereken şartlar ise şu şekildedir.

Tecrübeli veya tecrübesiz adaylar başvuru yapabilmekte olup adayların 18 ile 45 yaş aralığında olması, en az ilköğretim mezunu olma, İstanbul'da Anadolu yakasında ikamet ediyor olma şartları yer almaktadır. Ayrıca adaylar kasiyer, reyon görevlisi, manav, kasap ve satış elemanı olarak görevlendirilecektir. Tam zamanlı görev yapacak olan adayların ilgili ilana son başvuru tarihi ise 13.11.2019 şeklindedir.

İŞKUR MİGROS BAŞVURU ŞEKLİ

İlgili ilanlara başvurmak isteyen adaylar öncelikle İŞKUR'a kayıt olmalıdır. Bunun yanı sıra adaylar

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden açılan sayfada sağ altta yer alan işyeri unvanına "Migros" yazarak ya da ilgili ilan numarası ile aratarak belirtilen illerdeki alımlara ulaşabilmektedir.

MİGROS TARİHÇE

Migros Türk T.A.Ş. 1954 yılında İsviçre Migros Kooperatifler Birliği ve İstanbul Belediyesi'nin girişimleri ile İstanbul'da kurulmuştur. Tüketim maddelerini 45 satış arabası ile tüketicilere ulaştırmakla işe başlayan Migros, daha sonra ilki 1957 tarihinde balık pazarındaki Beyoğlu mağazası olmak üzere çeşitli semtlerde mağazalar açmıştır. 1975 yılında çoğunluk hisseleri Koç Grubu tarafından devir alınan Migros, bu tarihten itibaren yeni bir anlayışla çalışmaya başlamış ve tüm ülkeye yayılan mağazalarının sayısını hızla artırmıştır.

Koç Topluluğu'nun Migros'un çoğunluk hisselerini satmaya karar vererek gıda perakende sektöründen çıkma kararı neticesinde, Migros'un %50,83 oranındaki hissesinin Koç Holding A.Ş. tarafından MH Perakendecilik ve T.A.Ş.'nin sahibi olduğu Moonlight Perakendecilik ve T.A.Ş.'ye devri 2008 yılında tamamlanmıştır. 2009 yılında Migros Türk T.A.Ş., Moonlight Perakendecilik ve T.A.Ş. ile birleşmiş ve Şirket'in ticari unvanı bu birleşme neticesinde Migros Ticaret A.Ş. olmuştur.

Türkiye'de modern perakende sektörünün öncülüğünü yapmakta olan Migros günümüzde çok geniş kullanım alanına sahip mağazalarında, gıda ve ihtiyaç maddelerinin yanı sıra belirli gıda dışı kategorilerde de müşteri gereksinimlerini karşılamaktadır. Tecrübesiyle, 60 yılı aşkın süredir müşterisine, yatırımcısına, personeline ve tedarikçisine en iyiyi, en güzeli sunma çabasında olan ve müşteri memnuniyetini her zaman ilke edinen Migros, dinamik kimliğiyle birçok yeni yatırıma ve sektöre öncü olan uygulamalarına devam edecektir.

Temmuz 2015'te AG Anadolu Grubu Holding A.Ş., Migros'un %50 hissedarı olan MH Perakendecilik ve T.A.Ş.'nin sermayesinin %80,5'ini satın almak suretiyle Migros hisselerinin %40,25'ine dolaylı olarak sahip olmuştur. Mayıs 2017'de ise AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin, MH Perakendecilik ve T.A.Ş.'nin %100 hissedarı olmasıyla, Migros'taki dolaylı payı %50'ye ulaşmıştır.

Şirketin dolaylı hissedarlarından BC Partners'ın ise yönettiği fonlar üzerinden Migros'taki toplam payı %23,2'dir. Şirket hisselerinin %26,8'i halka açıktır.

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