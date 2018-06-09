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Mezuniyet-Yaş-Mezuniyet Şartı Yok: İŞKUR'da 1680 Personel Alım İlanı Yayımlandı

Toplum Yararına Program kapsamında mezuniyet, yaş ve sınav şartı olmadan geçici olarak 3 İl'e toplamda 1680 adet personel alımı yapılıyor. Peki ilanlara başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

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Mezuniyet-Yaş-Mezuniyet Şartı Yok: İŞKUR'da 1680 Personel Alım İlanı Yayımlandı

Toplum Yararına Program kapsamında mezuniyet, yaş ve sınav şartı olmadan geçici olarak 3 İl'e toplamda 1680 adet personel alımı yapılıyor. Peki ilanlara başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

09 Haziran 2018 Cumartesi 12:06
Mezuniyet-Yaş-Mezuniyet Şartı Yok: İŞKUR'da 1680 Personel Alım İlanı Yayımlandı

İŞKUR aracılığıyla 1680 personel alımı için ilan yayımlandı.

Toplum Yararına Program kapsamında çok sayıda personel alımı yapılmaya devam ediliyor. Geçici olarak yapılan personel alımıü birçok İl'e yapılmaktadır. Adana, Malatya ve Gümüşhane'ye yapılan personel alımı için başvurular alınmaya devam ediliyor. 

GEÇİCİ ALIM

TYP kapsamında kamu ile özel kuruluşlar bünyesine alınan personeller, geçici olarak istihdam edilecek. 6 aydan az süre ile istihdam edilecek bu personellere asgari ücret verilecek.

İLANLAR

BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan TYP personel alımına başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve işsiz olması gerekmektedir. Alımlarda herhangi bir sınav, mezuniyet ve yaş şartı aranmamaktadır. 

BAŞVURU

TYP personel alımı başvuruları İŞKUR Bölge Müdürlüklerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların kimlikleri ile bu İllerde bulunan İŞKUR Müdürlüklerine başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru yapan adaylar arasından kura ile yapılacak yerleştirme ile adaylar işe alınacak.

Alınacak personeller, 2018 yılı sonuna kadar çalıştırılacak.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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zhh 2 saat önce

6 ayın dolmasına bir kaç gün kala çıkarıyorlar! Tazminat hakkının alınmaması için bu

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