Mezuniyet ve Sınav Şartı Yok: 4969 TYP Personeli Alımı Başvuru Son Günü: 29 Haziran 2018

Toplum Yararına Program kapsamında okur yazar, ilkokul, lise ve üniversite mezunu adaylar arasından farklı illere 4969 personel alımı yapılıyor.

İŞKUR TYP kapsamında yayımlanan ilanlarla alınan personeller farklı İllerde istihdam edilecek. Çevre temizliği, Kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması, Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması, Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri, Vadi ve dere ıslahı, Erozyon engelleme çalışmaları iş kollarında çalıştırılacak personellerin başvuru detayları haberimizde.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Toplum Yararına Program kapsamında yapılan personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olması,

Açıköğretim harici öğrenci olmaması,

TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak,

ALIM YAPILAN İLLER

İŞKUR TYP İlanları kısmına bakıldığında yayımlanan ilanlarda alınacak personellerin istihdam edileceği iller şu şekilde belirtildi: Aksaray, Kastamonu, Zonguldak, Karaman, Yalova, Adana ve Osmaniye.

BAŞVURU ŞEKLİ

TYP personel alımı başvuruları 29 Haziran Cuma günü sona erecek. Başvuru yapmak isteyen adayların Cuma mesai bitimine kadar yukarıda verilen illerdeki İŞKUR bölge müdürlüklerine müracaat etmesi ve başvurusunu buralardan yapması gerekmektedir. Kimliğinizle size en yakın İŞKUR'a giderek başvurunuzu yapabilirsiniz.

TYP PERSONELLERİNE NE KADAR MAAŞ VERİLİR?

TYP kapsamına alınan personeller, geçici olarak çalıştırılmakta olup bu personellere asgari ücret, sosyal haklar ve prim ödemesi verilir.

TYP NEDİR?

İŞKUR tarafından yayımlanan duyuruda TYP ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır."

MEMUR, PERSONEL, POLİS, ASKER VE YENİ TYP İLANLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN;

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