Mezuniyet ve KPSS Şartı Yok: 324 Kadrolu Belediye Memuru Alımı

Türkiye İş Kurumu resmi sayfasında bir ilan yayımlandı.

Ağrı Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda en az ilkokul mezunu adaylar arasından 324 personel alımı yapılacağı bildirildi. İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı kısmından yayımlanan ilanda Ağrı Belediye Başkanlığı, kendi bünyesinde farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere toplamda 324 personel alımı yapıyor.

Kadrolu olarak alınacak personeller Ağrı Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek. İlana başvurular devam ederken başvuruların 30 Mayıs'ta sona ereceği belirtildi.

Son derece karışık şekilde doldurulan iş talep formunda başvuru şartları ve diğer detaylar yüzeysel belirtilmiş. Kpsscafe.com.tr olarak bu işçi talep formunu sadeleştirdik.

ALIM YAPILAN POZİSYONLAR

Ağrı Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda İşçi, Temizlik İşçisi, Kasap, Kontrolör, Mühendis, Operatör, Şoför, Teknisyen, Usta, Vasıflı İşçi kadrolarına personel alımı yapılacağı bildirildi.

İlanda bu kısım şu ifadelerle belirtilmiş:

MEZUNİYET ŞARTI

İlana başvuru yapacak adayların okur-yazar, ilkokul, lise ve üniversite mezunu olması gerekmektedir. Bu kısım ise ilanda şu ifadelerle bildiriliyor:

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İlana başvuruların nasıl yapıldığına dair bir bilgi yok. ancak başvuruların şahsen yapıldığı biliniyor. Başvuru yapmak isteyen adayların kimlik fotokopisi ve Adli sicil kaydı ile müracaatını 30 Mayıs'a kadar yapması gerekmektedir.

İLAN METNİ

MEMUR VE POLİS ALIMI HABERLERİNDEN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER