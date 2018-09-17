meb güvenlik görevlisi alımı başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı güvenlik görevlisi alım ilanları yayınlanarak başvurular alınmaya başlandı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden toplum yararına programı (TYP) kapsamında 5 ilde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara güvenlik görevlisi alım ilanları yayınlandı. Başvuru yapacak adaylar için başvuru süreci böylelikle başlamış oldu. 5 şehir dışında diğer iller için de yeni güvenlik görevlisi alım ilanları yayınlanacak. KPSS CAFE sosyal medya hesaplarını takip ederek veya Android ile İOS uygulamalarımızı indirerek yeni yayınlanacak ilanlardan haberdar olabilirsiniz.

Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak iller ve son başvuru tarihleri şöyle;

Yalova 21 Eylül 2018,

Artvin 21 Eylül 2018,

Şırnak 21 Eylül 2018,

Hatay 21 Eylül 2018,

Afyonkarahisar 21 Eylül 2018,

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görevlendirilmek üzere alınacak olan Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak adaylarda aranan şartlar şöyle;

18 yaşından gün almış ve 45 yaşını doldurmamış olmak, Emekli maaşı almıyor olmak, Ortaöğretim, önlisans veya lisans mezunu olmak, İŞKUR üzerinden kayıtlı iş arama kaydı aktif olması ve güvenlik görevlisi olarak iş arayan statüsünde olmak

Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. İşkur'un sitesine girip başvuru yapılmak istenen şehir seçilir ve ardından tür açılır menüden TYP seçilir. Çıkan sonuçlardan ilana tııklanır ve ilanın en altında bulunan sözleşmeyi okudum, kabul ediyorum kutucuğu işaretlenir. Böylece ilana başvuru yapılmış olur.

İŞKUR TYP okullara güvenlik görevlisi alımına başvuru yapmak için tıklayınız.

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